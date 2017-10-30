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Павел Аптекарь
От редакции
Статья опубликована в № 4439 от 30.10.2017 под заголовком: Уроки каталанского

Перевод каталанского на русский

Как совмещается поддержка Мадрида и сецессионизма

Развитие ситуации в Каталонии отражает стремление Барселоны и Мадрида сыграть на повышение ставок и добиться больших уступок от оппонентов в ходе дальнейших переговоров. Противоречивая реакция Москвы демонстрирует ее желание соблюсти баланс между предотвращением угрозы сепаратизма внутри России и поддержкой сецессионистов на постсоветском пространстве.

В ответ на провозглашение независимости парламентом Каталонии в минувшую пятницу премьер Мариано Рахой объявил об отстранении от должности председателя правительства Каталонии Карлеса Пучдемона и назначил внеочередные выборы в местный парламент на 21 декабря (подробнее – см. статью на стр. 03). Мадрид обещал допустить сторонников сецессии к участию в выборах, правда, по данным недавнего опроса, проведенного газетой El Mundo, сторонники независимости рискуют потерять большинство.

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