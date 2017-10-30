Перевод каталанского на русский
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Развитие ситуации в Каталонии отражает стремление Барселоны и Мадрида сыграть на повышение ставок и добиться больших уступок от оппонентов в ходе дальнейших переговоров. Противоречивая реакция Москвы демонстрирует ее желание соблюсти баланс между предотвращением угрозы сепаратизма внутри России и поддержкой сецессионистов на постсоветском пространстве.
В ответ на провозглашение независимости парламентом Каталонии в минувшую пятницу премьер Мариано Рахой объявил об отстранении от должности председателя правительства Каталонии Карлеса Пучдемона и назначил внеочередные выборы в местный парламент на 21 декабря (подробнее – см. статью на стр. 03). Мадрид обещал допустить сторонников сецессии к участию в выборах, правда, по данным недавнего опроса, проведенного газетой El Mundo, сторонники независимости рискуют потерять большинство.
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