Перевод каталанского на русский

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Развитие ситуации в Каталонии отражает стремление Барселоны и Мадрида сыграть на повышение ставок и добиться больших уступок от оппонентов в ходе дальнейших переговоров. Противоречивая реакция Москвы демонстрирует ее желание соблюсти баланс между предотвращением угрозы сепаратизма внутри России и поддержкой сецессионистов на постсоветском пространстве.

В ответ на провозглашение независимости парламентом Каталонии в минувшую пятницу премьер Мариано Рахой объявил об отстранении от должности председателя правительства Каталонии Карлеса Пучдемона и назначил внеочередные выборы в местный парламент на 21 декабря (подробнее – см. статью на стр. 03). Мадрид обещал допустить сторонников сецессии к участию в выборах, правда, по данным недавнего опроса, проведенного газетой El Mundo, сторонники независимости рискуют потерять большинство.