ТАСС будет делать политические новости для детей

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Основная задача новой редакции - сбор самых интересных и важных российских и мировых новостей для школьников и изложение этой информации доступным и понятным для них языком, говорит представитель ТАСС
Д. Абрамов / Ведомости
ФГУП «Информационное телеграфное агентство» (ТАСС) планирует создать детскую редакцию в 2018 г., об этом рассказал «Ведомостям» представитель информационного агентства.
Основная задача новой редакции - сбор самых интересных и важных российских и мировых новостей для школьников и изложение этой информации доступным и понятным для них языком, говорит представитель ТАСС. Также агентство собирается провести исследование, чтобы определить наиболее популярные каналы доставки новостей для школьной аудитории, также будет создана платформа в сети интернет для распространения таких новостей.
ТАСС — государственное информационное агентство, и финансируется оно за счет бюджета. В проекте бюджета, утвержденном в первом чтении, предусматривается, что в 2018 г. агентство получит субсидии на сумму 1,96 млрд руб. и по 1,94 млрд руб. в последующие два года.
В проекте бюджета ко второму чтению, который подготовило правительство, есть предложение о выделении дополнительных 210 млн руб. ТАСС, предполагается, что эта сумма будет выделена агентству частями, по 70 млн руб. ежегодно, написал ранее РБК. В описании говорится, что субсидии будут направлены на «финансовое обеспечение создания и организационно-техническое сопровождение специализированного канала общественно-политической направленности, ориентированного на детей в возрасте 8-16 лет».
Эволюция школьной формы: от гимназий до гимназий
Wikipedia
Обязательная форма в России введена в 1764 г., одновременно с появлением Смольного института и Воспитательного общества благородных девиц. Его воспитанницам предписывалось носить повседневные и праздничные платья особого силуэта, более простые, чем придворные. На фото: воспитанницы Смольного института благородных девиц на уроке танцев (1889 г.)
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Форма гимназисток и учениц остальных учебных заведений была гораздо скромнее одежды воспитанниц Смольного. Независимо от возраста они носили темные коричневые шерстяные платья. На фото: учительница и гимназистки, начало ХХ в.
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РИА Новости
Учащиеся Симбирской школы, основанной чувашским педагогом-просветителем Иваном Яковлевичем Яковлевым в 1868 г. Снимок 1896 г.
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РИА Новости
Ученик Петербургского коммерческого училища (слева) и ученик частной гимназии. Начало 1910 г.
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РИА Новости
После революции гимназическая форма была объявлена буржуазным пережитком и отменена. Долгое время ее не было просто по причине бедности большинства населения: дети ходили на занятия «в чем было», и часто это оказывалось единственной более-менее удобоваримой одеждой ребенка. На фото: занятия в школе с бывшими беспризорниками, 1924 г.
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РИА Новости
В 1948 г. в период введения раздельного обучения школьная форма вновь стала обязательной. Для мальчиков — синяя фуражка с серебристым гербом, серая гимнастерка, для девочек — темно-серые и темно-коричневые платья с белыми подворотничками и с черными (белыми — парадными) фартуками. На фото: кадр из фильма Виктора Эйсымонта «Жила-была девочка», 1944 г.
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Макс Альперт / РИА Новости
Первоначально новая форма (особенно для девочек) была очень похожа на дореволюционную. На фото: школьники в классе-музее средней школы № 1 в Ульяновске, где учился Ленин, 1960 г.
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Юрий Абрамочкин / РИА Новости
Новые стандарты школьной формы ввели в 1962 г. Хотя на внешний вид девочек это повлияло мало: основой формы по-прежнему были коричневые платья. На фото: учащиеся московской школы на экскурсии в ГМИИ им. А. С. Пушкина, 1963 г.
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Валерий Шустов / РИА Новости
Каждый день платья носили с черными фартуками. В особых случаях надевали белые фартуки, а прически украшали бантами. На фото: ученицы школы № 7 Ленинградского района Москвы, 1963 г.
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Олег Иванов / РИА Новости
Новая форма для мальчиков: темные (часто темно-синие) брюки и пиджаки (с 1970-х гг. в начальной и средней школе пиджаки заменили на открытые куртки) с белыми (или однотонными) рубашками. На фото: школьники на занятиях, 1970 г.
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Паленис Альгис / Фотохроника ТАСС
Особенную форму шили в странах Прибалтики - синего цвета. На фото: ученики класса скульптуры в Литовской ССР, 1976 г.
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Гулевич Владимир / Фотохроника ТАСС
Помимо цвета форма выделялась деталями и отделкой. Также девочки носили красивые газовые фартуки с «крылышками», похожие на форму гимназисток до революции. На фото: чемпионка СССР по художественной гимнастике Даля Куткайте на уроке, Вильнюс, 1983 г.
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Владимир Федоренко / РИА Новости
В 1992 г. обязательную школьную форму отменили. Например, практически везде разрешили носить брюки и даже полуспортивную одежду. На фото: выпускницы одной из московских школ, 1999 г.
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Максим Стулов / Ведомости
В 2012 г. школьная форма вновь получила обязательный статус, но сейчас во многих школах принимают свой собственный стандарт. Например, ученики носят одежду в цвете школы или украшенную гербом или символом учебного заведения. На фото: выпускники, 2017 г.