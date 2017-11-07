ТАСС будет делать политические новости для детей

Правительство предложило выделить на детскую редакцию 210 млн рублей за три года

Основная задача новой редакции - сбор самых интересных и важных российских и мировых новостей для школьников и изложение этой информации доступным и понятным для них языком, говорит представитель ТАСС Д. Абрамов / Ведомости

ФГУП «Информационное телеграфное агентство» (ТАСС) планирует создать детскую редакцию в 2018 г., об этом рассказал «Ведомостям» представитель информационного агентства.

Основная задача новой редакции - сбор самых интересных и важных российских и мировых новостей для школьников и изложение этой информации доступным и понятным для них языком, говорит представитель ТАСС. Также агентство собирается провести исследование, чтобы определить наиболее популярные каналы доставки новостей для школьной аудитории, также будет создана платформа в сети интернет для распространения таких новостей.

ТАСС — государственное информационное агентство, и финансируется оно за счет бюджета. В проекте бюджета, утвержденном в первом чтении, предусматривается, что в 2018 г. агентство получит субсидии на сумму 1,96 млрд руб. и по 1,94 млрд руб. в последующие два года.

В проекте бюджета ко второму чтению, который подготовило правительство, есть предложение о выделении дополнительных 210 млн руб. ТАСС, предполагается, что эта сумма будет выделена агентству частями, по 70 млн руб. ежегодно, написал ранее РБК. В описании говорится, что субсидии будут направлены на «финансовое обеспечение создания и организационно-техническое сопровождение специализированного канала общественно-политической направленности, ориентированного на детей в возрасте 8-16 лет».

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