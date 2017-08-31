Эволюция школьной формы
Что носили ученики в царской России, после революции и в 90-е
Обязательная форма в России введена в 1764 г., одновременно с появлением Смольного института и Воспитательного общества благородных девиц. Его воспитанницам предписывалось носить повседневные и праздничные платья особого силуэта, более простые, чем придворные. На фото: воспитанницы Смольного института благородных девиц на уроке танцев (1889 г.)
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Форма гимназисток и учениц остальных учебных заведений была гораздо скромнее одежды воспитанниц Смольного. Независимо от возраста они носили темные коричневые шерстяные платья. На фото: Учительница и гимназистки. Начало ХХ века
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Учащиеся Симбирской школы, основанной чувашским педагогом-просветителем Иваном Яковлевичем Яковлевым в 1868 г. Снимок 1896 года
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Ученик Петербургского коммерческого училища (слева) и ученик частной гимназии. Начало 1910 гг.
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После революции гимназическая форма была объявлена буржуазным пережитком и отменена. Долгое время ее не было просто по причине бедности большинства населения: дети ходили на занятия в «в чем было», и часто это оказывалось единственной более-менее удобоваримой одеждой ребенка. На фото: занятия в школе с бывшими беспризорниками,
1924 г.
1924 г.
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В 1948 г. в период введения раздельного обучения школьная форма вновь стала обязательной. Для мальчиков — синяя фуражка с серебристым гербом, серая гимнастёрка, для девочек — тёмно-серые и тёмно-коричневые платья с белыми подворотничками и с чёрными (белыми — парадными) фартуками. На фото: кадр из фильма Виктора Эйсымонта «Жила-была девочка», 1944 г.
1944
1944
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Первоначально новая форма (особенно для девочек) была очень похожа на дореволюционную. На фото: школьники в классе-музее средней школы № 1 в Ульяновске, где учился Ленин, 1960 г.
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Новые стандарты школьной формы ввели в 1962 г. Хотя на внешний вид девочек это повлияло мало: основой формы по-прежнему были коричневые платья. На фото: учащиеся московской школы на экскурсии в ГМИИ имени А.С.Пушкина, 1963 г.
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Каждый день платья носили с чёрными фартуками. В особых случаях надевали белые фартуки, а прически украшали бантами. На фото: Ученицы школы № 7 Ленинградского района Москвы, 1963 г.
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Новая форма для мальчиков: тёмные (часто тёмно-синие) брюки и пиджаки (с 1970-х годов в начальной и средней школе пиджаки заменили на открытые куртки) с белыми (или однотонными) рубашками. На фото: школьники на занятиях, 1970 г.
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Особенную форму шили в странах Прибалтики - синего цвета. На фото: Ученики класса скульптуры в Литовской ССР, 1976 г.
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Помимо цвета форма выделялась деталями и отделкой. Также девочки носили красивые газовые фартуки с «крылышками», похожие на форму гимназисток до революции. На фото: Чемпионка СССР по художественной гимнастике Даля Куткайте на уроке, Вильнюс, 1983 г.
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В 1992 г. обязательную школьную форму отменили. Например, практически везде разрешили носить брюки и даже полуспортивную одежду. На фото: Выпускницы одной из московских школ, 1999 г.
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В 2012 г. школьная форма вновь получила обязательный статус, но сейчас во многих школах принимают свой собственный стандарт. Например, ученики носят одежду в цвете школы или украшенную гербом или символом учебного заведения. На фото: выпускники, 2017 г.
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