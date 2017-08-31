Эволюция школьной формы

РИА Новости

После революции гимназическая форма была объявлена буржуазным пережитком и отменена. Долгое время ее не было просто по причине бедности большинства населения: дети ходили на занятия в «в чем было», и часто это оказывалось единственной более-менее удобоваримой одеждой ребенка. На фото: занятия в школе с бывшими беспризорниками,

1924 г.





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