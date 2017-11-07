Зюганов объявил об участии в выборах президента

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов Максим Стулов / Ведомости

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов объявил о выдвижении его кандидатуры региональными организациями партии для участия в президентских выборах.

«Ее (кандидатуру. - "Ведомости") выдвинули все организации», - сказал он в эфире «Первого канала».

По его словам, КПРФ с большой серьезностью относится к выборам и в обязательном порядке будет участвовать в президентской гонке. Зюганов также рассказал о подготовленной к выборам программе «10 шагов к достойной жизни». По его словам, эту программу может реализовать только «сильная команда». Он не стал уточнять, кто именно входит в состав этой команды.

«На 100% ожидаемое решение, у коммунистов не мог пойти никто другой, и четвёрка Миронов, Зюганов, Жириновский и Путин - это как дважды два четыре, а всем остальным для участия ещё надо собрать подписи, что в нашей стране невозможно», - говорит вице-спикер думы от ЛДПР Игорь Лебедев. Он отмечает, что президентские выборы «как Олимпиада», где главное не победа, а участие: «В личном рейтинге Жириновский опережает Зюганова, что, скорее всего, сохранится и в марте».

Мнения экспертов

Сенсацией был бы отказ Зюганова от участия в выборах - вообще или в пользу другого кандидата, пусть и от КПРФ, говорит политолог Федор Крашенинников. К сожалению, на такие смелые шаги ни Зюганов, ни его партия не способны. «Едва ли это только их решение, скорее всего, мы видим, как Кремль начал реализацию привычной Путину схемы президентской кампании, когда он в очередной раз будет побеждать ни на что не претендующих и заранее согласных на поражение Зюганова, Жириновского, Миронова и Явлинского», - считает эксперт. С другой стороны, Путин не молодеет и, чтобы казаться молодым и бодрым, ему нужны оппоненты, на фоне которых он именно таким и выглядит: и тут без Зюганова никак не обойтись, напоминает он. Скоро подтянутся и другие ветераны ритуальных выборов, заключает политолог.

Выдвижение Зюганова ничего не изменит в решении «Справедливой России» подумать до декабря, прокомментировал эсер Олег Шеин. «Мы объявим о своем кандидате 25 декабря на съезде, за это время, может, кто-то захочет выдвинуться от партии, так как праймериз у нас не проводились», - напомнил он.

Политолог Михаил Виноградов считает, что выдвижение Зюганова - попытка использовать энергию юбилея революции и реакция на попытку озеленения кандидатов. «Это нежелание отдавать положенное по конституции второе место. При этом шансы на него тем выше, чем меньше кандидатов», - отмечает он.

«Выдвижение - хороший подарок президенту Путину, теперь часть избирателей-коммунистов точно проголосует за него», - убеждает политолог Константин Калачев. Зюганов рискует уступить второе место Жириновскому, но это едва ли станет поводом для дискуссии в КПРФ о необходимости замены вождя, считает эксперт. «Старый конь борозду не испортит. Обновляться коммунисты категорически не хотят - жизнь в электоральной резервации комфортная и сытная», - объясняет Калачев. Проблема только в том, что если у ЛДПР максимально мобилизовать их избирателей может только Жириновский, то Зюганов, наоборот, играет при мобилизации роль ограничителя, считает политолог.

Кто еще примет участие в выборах президента

О желании принять участие в президентской гонке ранее заявляли лидер ЛДПР Владимир Жириновский, основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский, руководитель «Коммунистов России» Максим Сурайкин, а также политолог Андрей Богданов.

О возможном участии в выборах также заявляли телеведущая Ксения Собчак и журналистка Екатерина Гордон. Президент Владимир Путин еще не комментировал возможное выдвижение собственной кандидатуры на выборах.

Кандидатура Зюганова на пост президента России выдвигалась четыре раза - в 1996 (участвовал в двух турах), 2000, 2008 и 2012 гг. В первой президентской гонке Зюганова обошел Борис Ельцин, во второй гонке победу одержал Путин, в третьей - нынешний премьер Дмитрий Медведев. В 2012 г. президентом России стал снова Путин.

Выборы президента России будут проходить 18 марта 2018 г. Избирательная кампания официально начнется в срок с 7 по 17 декабря этого года - после того, как дату проведения выборов президента назначит Совет Федерации.

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