В обращении архангельской прокуратуры говорится, что Палкин делал официальные запросы в личных интересах Станислав Красильников/ТАСС

Генпрокуратура попросила Госдуму проверить самого богатого депутата, единоросса Андрея Палкина, сообщает Русская служба BBC. По ее информации, управление президента по вопросам противодействия коррупции направило в Госдуму материалы, согласно которым Палкин использовал свое положение в личных интересах.

В антикоррупционное управление на Палкина пожаловался первый заместитель генпрокурора России Александр Буксман. Он, в свою очередь, получил заявление от прокуратуры Архангельской области - этот регион депутат представляет в Госдуме.

В обращении архангельской прокуратуры утверждается, что Палкин делал официальные запросы в личных интересах. Впервые он обратился в прокуратуру Архангельской области из-за того, что его предприятию не заплатили за кирпичи, указывается в документе. Сам Палкин утверждает, что в своем запросе просил прокуратуру провести расследование по факту хищения бюджетных средств.

Во втором случае, по данным прокуратуры, депутат просил предоставить ему налоговую информацию. В мае 2017 г. он запросил у налоговой инспекции данные обо всех организациях, которые занимаются строительством в городе Котлас. Инспекция отказала Палкину, поскольку эти сведения являются налоговой тайной. После этого парламентарий пожаловался в архангельскую прокуратуру на начальника межрайонной инспекции ФНС №1 по Архангельской области.

До избрания депутатом Палкин был совладельцем нескольких строительных предприятий в Котласе, а после избрания передал их своим сыновьям. Поэтому прокуратура считает, что Палкин с использованием своего статуса направляет обращения в интересах аффилированных с ним предприятий.

По закону о противодействии коррупции Палкину грозит лишение депутатских полномочий, сказал журналистам замдиректора Transparency International в России Илья Шуманов.

Во вторник, по данным BBC, в Госдуме должно было состояться срочное заседание комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе депутатов, которую возглавляет Наталья Поклонская. Но заседания не было из-за отсутствия кворума, оно перенесено на неопределенный срок.

Андрей Палкин подтвердил «Ведомостям», что комиссия по контролю за доходами рассмотрит обращение Генпрокуратуры в следующий вторник. По его словам, он отправил в прокуратуру Архангельской области более 50 запросов, но не получил никакой реакции.

Он пояснил, что дело касается только двух его запросов. «В первом случае компания, строящая дом по программе переселения из аварийного жилья, получила 70 млн руб. из бюджета, но не расплатилась с поставщиками материалов, после чего обанкротилась и ушла с рынка. Долг поставщикам составил 15 млн, среди кредиторов была и моя бывшая фирма, три с лишним миллиона должны ей», — объяснил Палкин.

Суть второго запроса, по его словам, была в том, что на строительном рынке много фирм-однодневок, «которые строят дом и уходят с рынка без уплаты налогов». «Среди этих фирм есть фирмы родного брата заместителя прокурора. Я разворошил осиное гнездо и в регионе заявил, что не остановлюсь, поэтому они решили сыграть на опережение и отправить запросы по конфликту интересов», — сказал депутат. Он добавил, что информация была нужна ему для законодательной работы и борьбы с застройщиками, которые уходят от уплаты налогов.

Комментариев прокуратуры на момент публикации заметки не было.

Андрей Палкин стал лидером среди депутатов по доходам за 2016 г. В прошлом году он заработал 678 млн руб. Депутат задекларировал шесть земельных участков в России, жилой дом, две квартиры, здание склада, производственное здание и здание трансформаторной подстанции. Также Палкину принадлежат два грузовых автомобиля, два полуприцепа, прицеп. Доход его супруги в прошлом году составил 352 млн руб. Ей принадлежат две квартиры и земельный участок для строительства жилого дома.

При этом в феврале этого года Палкин подал в арбитражный суд Архангельской области заявление о банкротстве. В марте суд ввел процедуру реструктуризации долгов в отношении депутата. Задолженность по налогам у Палкина составляет свыше 147 млн руб. Налоговая задолженность образовалась по результатам выездной налоговой проверки за 2012–2013 гг., по доходам от предпринимательской деятельности в 2015–2016 гг., а также из-за неуплаты имущественных налогов за 2015 г.