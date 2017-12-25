Путин поручил следить за вмешательством иностранцев в выборы через интернет Евгений Разумный / Ведомости

Президент России Владимир Путин на встрече с руководством палат Федерального собрания в понедельник вновь заявил, что интернет должен оставаться свободным, однако за деятельностью иностранных компаний в интернете и соцсетях нужно проследить в год президентских выборов.

«Ни в коем случае нельзя сужать пространство свободы в интернете, но надо внимательно посмотреть, как работают некоторые компании в сети интернет, в социальных сетях, насколько они широко вовлечены в нашу внутриполитическую жизнь, - сказал президент. - В том числе надо будет внимательно проанализировать, как они себя ведут, будут вести себя в ходе президентской избирательной кампании».

«Помните, сколько шуму было по поводу того, сколько наши Russia Today и «Спутник» имели рекламного времени в США? Шуму было — а оказалось минимальное количество, сотые доли процента! А у нас что? Сколько у нас их присутствует здесь?» — пояснил президент. «Я сейчас не говорю, что надо принять скоропалительные решения. Это не сейчас, не перед выборами надо делать. Надо посмотреть, что происходит, проанализировать, а потом на ясном глазу принимать решение», — сказал Путин. Он, впрочем, не исключил, что специальные решения могут и не понадобиться.

Так президент отреагировал на просьбу председателя комитета по конституционному законодательству Совета Федерации Андрея Клишаса поддержать предложенные им и его коллегами поправки в закон об иностранных агентах, ужесточающие требования к СМИ - иностранным агентам. Путин предложил «внимательно посмотреть» закон, не исключив в нем «шероховатостей». «Ведь мы не собирались и не делаем этого - не ограничиваем свободу граждан. Конечно, этот закон нуждается в совершенствовании, но надо сделать так, чтобы он был направлен на решение той задачи, ради которой создавался, а именно исключить всякое вмешательство в нашу внутриполитическую жизнь извне, напрямую или через подставных лиц, финансируя их. В этом смысл был. Если есть там какие-то шероховатости, неурегулированности, это надо смотреть внимательно», — заявил Путин.

В Госдуму внесен законопроект, регулирующий деятельность признанных иностранными агентами СМИ. Согласно документу, СМИ-иноагентом может быть признано даже физическое лицо, имеющее гражданство России или другой страны. 25 ноября Путин подписал закон, позволяющий признать СМИ иностранными агентами.