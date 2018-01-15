Список доверенных лиц Путина призван подчеркнуть «народность» кандидата

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













В списке 259 человек, но будет больше, обещает сотрудник пресс-службы избирательного штаба Путина Евгений Разумный / Ведомости

Центризбирком в пятницу утвердил список доверенных лиц кандидата в президенты Владимира Путина. В списке 259 человек, но будет больше, обещает сотрудник пресс-службы избирательного штаба Путина: подготовлены представления на 600 кандидатов в доверенные лица. В числе тех, кто уже утвержден Центризбиркомом, много лиц, регулярно мелькающих на телеэкранах и хорошо знакомых большинству россиян: телеведущие Леонид Якубович и Александр Масляков, пародист Владимир Винокур, певицы Полина Гагарина и Диана Гурцкая, певец Лев Лещенко, композитор и продюсер Игорь Крутой, саксофонист Игорь Бутман, бывший солист балета Большого театра Николай Цискаридзе, известный хирург Лео Бокерия. Сферу культуры также представляют отдельные руководители вроде директора Большого театра Владимира Урина, гендиректора «Мосфильма» Карена Шахназарова и директора Эрмитажа Михаила Пиотровского. Вошли в список и представители СМИ: главный редактор «Московского комсомольца» Павел Гусев, главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян, директор и продюсер православного телеканала «Спас» Борис Корчевников, руководитель «Русской гуманитарной миссии», тележурналист Евгений Примаков (внук бывшего премьера Евгения Примакова).

Также в число доверенных лиц Путина включены руководитель исполкома Общероссийского народного фронта Алексей Анисимов и еще несколько активистов этой организации, руководитель движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова, гендиректор «Камаза» Сергей Когогин и гендиректор Тверского вагоностроительного завода Андрей Соловей. Путин приезжал в Тверь 10 января, тогда Соловей сам обратился к президенту с просьбой назначить его доверенным лицом в Тверской области и получил согласие.

Полная версия доступна только подписчикам Подписка на бумажную газету и другие тарифы Подписка на «Ведомости» — это: Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике

Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)

Всегда свежий номер в разделе «Газета»

Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов

Участие в обсуждении материалов на сайте Подарки для годовых подписчиков {{gift}}