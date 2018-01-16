Полиция возбудила уголовное дело о клевете по расследованию «Дождя»

Поводом стал сюжет об Илье Трабере и его возможных связях с президентом Владимиром Путиным

Журналисты пока не давали показания по делу Андрей Гордеев / Ведомости

Полиция Санкт-Петербурга возбудила уголовное дело о клевете по факту выхода расследования телеканала «Дождь» о «петербургском авторитете» Илье Трабере и его возможным связях с президентом России Владимиром Путиным, сообщил The Bell со ссылкой на владельца телеканала Наталью Синдееву. Дело возбуждено в ноябре 2017 г. Управлением организации дознания ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Полицейские, по словам Синдеевой, уже запросили у «Дождя» документы телеканала и свидетельство СМИ, а также личные данные журналистов, работавших над фильмом. Есть ли в деле конкретные подозреваемые, неизвестно. Журналисты пока не давали показаний по делу, уточнила Синдеева.

Санкция пятой части статьи о клевете («соединенной с обвинением лица в совершении тяжкого и особо тяжкого преступления») - штраф до 5 млн руб. либо обязательные работы на срок до 480 часов.

Правоохранительные органы редко возбуждают уголовные дела о клевете против журналистов крупных и тем более федеральных СМИ. За последние два года опрошенные «Ведомостями» юристы не смогли вспомнить таких случаев. Они говорят, что ньюсмейкеры регулярно обращаются в правоохранительные органы с просьбой возбудить дело по клевете, но, как правило, до возбуждения дел не доходит.

Один из собеседников «Ведомостей» объяснил, что следователям сложно доказать, что журналист именно клеветал, то есть заранее знал, что сообщает неправду, и у него был прямой умысел ввести читателей в заблуждение. Чаще всего с делами о клевете сталкиваются региональные журналисты. Так, в начале прошлого года по жалобе бывшего генпрокурора России Юрия Скуратова было возбуждено уголовное дело по клевете против журналистки Ura.ru Юлии Литвиненко.

Самое известное дело о клевете последних лет связано не с журналистами, а с блогерами – в августе 2017 г. московская полиция по жалобе банкира Олега Тинькова возбудила дело против авторов Youtube-канала Nemagia. История получилась настолько скандальной, что в итоге банкир отозвал заявление из полиции и дело было прекращено.

Что «Дождь» рассказал о Трабере

В августе 2017 г. телеканал «Дождь» выпустил сюжет «Министр спорта: Как петербургский авторитет Илья Трабер связан с Владимиром Путиным и его окружением», его автор – Мария Жолобова. В материале канал указывал, что Трабер якобы единственный из живых так называемых криминальных авторитетов (так его называет испанская прокуратура, расследующая дело «русской мафии»), знакомство с которым признавал президент России. Трабер, как указал «Дождь», в 1990- гг. был основным владельцем магазина «Антиквар», вторым владельцем была мэрия Санкт-Петербурга. Мэром Петербурга тогда был Анатолий Собчак, у которого работал Путин.

Далее «Дождь» ссылается на слова бизнесмена Максима Фрейдзона о том, что Путин якобы получал часть доходов топливной компании «Совэкс», которая в конце 90-х гг. перешла под контроль Трабера. Также «Дождь» указывает, что мэрия во времена Собчака и Путина была совладельцем местного морского порта, которым якобы управлял тот же Трабер.

Наконец, канал рассказал о Выборгском судостроительном заводе (ВСЗ), который в 2006 г. якобы стал совместным бизнесом подконтрольных Траберу людей и предполагаемого свата президента России – Николая Шамалова. Всего журналист «Дождя» Жолобова сообщила о девяти эпизодах, которые, на ее взгляд, доказывают связь между Трабером и Путиным с его окружением.