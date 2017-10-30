Максим Шевченко заступился за «Немагию» перед Путиным

Президент обещал разобраться – ему не понравилось, что олигарх мог использовать ресурсы МВД

«Из Москвы в Кемерово прилетела опергруппа, которая вломилась к ним в дом, забрала их технику», - сказал Шевченко. По его мнению, такого не бывает при обычных гражданских исках Александр Демьянчук/ТАСС

Журналист и член СПЧ Максим Шевченко на сегодняшнем заседании Совета при президенте по развитию гражданского общества под председательством Владимира Путина заступился за видеоблогеров группы Nemagia.

«Недавно был такой вопиющий случай, когда ребята из Кемерово - очень популярные в интернете - высмеяли одного олигарха, из Москвы в Кемерово прилетела опергруппа, которая вломилась к ним в дом, забрала их технику», - сказал Шевченко. По его мнению, такого не бывает при обычных гражданских исках. «Хотелось бы, чтобы такие вопиющие случаи получили оценку и свобода людей вышучивать, критиковать... была бы гарантирована», - отметил он.

«Что касается первого, это безобразие, - ответил Путин, имея в виду вызов опергруппы. - Правоохранительные органы обслуживают олигархов? Надо просто разобраться. Посмотрим обязательно».

Фамилию основателя и совладельца «Тинькофф банка» Олега Тинькова, как и группу Nemagia, Шевченко не назвал. Между тем именно «Тинькофф» хотел взыскать с авторов Nemagia и соответчика - ООО «Развитие» (владелец электронной газеты Wek.ru, опубликовавшей скандальный ролик) - 500 000 руб.

Ролик Nemagia о «Тинькофф банке» и Олеге Тинькове вышел 8 августа и собрал около 6 млн просмотров до блокировки в сентябре. Авторы ролика, в частности, утверждали, что Тиньков льстит владельцу Альфа-банка Михаилу Фридману, занимается сомнительным бизнесом, плохо относится к своим сотрудникам, хамит, не думает о клиентах и врет.

Тиньков лично написал заявление в полицию по месту жительства, по которому возбудили уголовное дело по статье «клевета». Одного из кемеровских блогеров, Алексея Псковитина, сотрудники полиции ГУ МВД Москвы вызывали на допрос в столицу. На его кемеровской квартире прошел обыск по заявлению в МВД. Центральный районный суд Кемерова прекратил производство по гражданским делам Тинькова к блогерам. А также бизнесмен подал ходатайство о прекращении уголовного дела за примирением сторон.

Тиньков и банк сразу обещали отозвать все иски, если блогеры «Немагии» извинятся перед банкиром и его семьей (в ролике блогеры оскорбили жену Олега) и уберут клеветнические ролики.

После скандала с блогерами о прекращении сотрудничества с «Тинькофф банком» сообщил ведущий баттла Versus Александр Тимарцев («Ресторатор»). Новым лицом банка стал шоумен Иван Ургант.