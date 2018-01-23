Британский генштаб назвал Россию главной угрозой со времен холодной войны

По мнению Картера, оружие в этой новой войне больше не будет связано с «чем-то, из чего можно стрелять» Misha Japaridze / AP

Руководитель британского генштаба генерал Ник Картер назвал Россию главной угрозой для Великобритании со времен холодной войны и предупредил, что враждебные действия могут начаться намного раньше, чем ожидает Лондон, пишет The Guardian. В понедельник вечером Картер выступил в Королевском объединенном институте оборонных исследований с одной из самых воинственных речей среди высокопоставленных британских военных за последние годы, отмечает издание. В частности, Картер заявил, что конфликт с Россией может начаться совершенно непредсказуемо.

Почти всю 40-минутную речь он посвятил угрозе, которая, по его мнению, исходит от России. Картер назвал ее «самым сложным и обширным вызовом для безопасности», с которым Великобритания столкнулась со времен холодной войны, пишет газета. Выводы Великобритании и Запада должны опираться на действия России в последние годы, уверен Картер, так как больше нет определенных состояний мира или войны, а есть только промежуточные.

Генерал также заявил, что, хотя Великобритания постепенно выводит свой контингент из Германии, он рассматривает возможность сохранения передовой базы, чтобы военные могли быстро вернуться в случае необходимости. Источники The Telegraph в британской армии заявили, что базу в Германии можно использовать для хранения боеприпасов, топлива, транспортных средств и оборудования, чтобы ускорить любое развертывание войск в Восточной Европе.

«Россия может начать военные действия раньше, чем мы ожидаем, и намного раньше, чем мы бы хотели в подобных обстоятельствах», – подчеркнул Картер. «Это не начнется с зеленых человечков ("вежливые люди"), это начнется с того, чего мы не будем ожидать. Не нужно воспринимать то, что мы уже видели, в качестве шаблона на будущее», – уверен Картер.

По его мнению, оружие в этой новой войне больше не будет связано с «чем-то, из чего можно стрелять», но может включать в себя такие меры, как использование энергии, коррупционную практику, кибератаки, убийства, фальшивые новости, пропаганда и военное запугивание. В своей речи Картер перечислил действия, предпринимаемые российской армией, в том числе указал на 12-кратное увеличение числа ракет дальнего действия. «Это не кризис, а серия кризисов, с которыми мы сталкиваемся. Это стратегический вызов. И он требует стратегического ответа», – заявил руководитель британского генштаба.

На вопрос, кто заплатит за модернизацию британской армии, Картер ответил, что правительству необходимо расставить приоритеты. Сам он пообещал сделать все возможное, чтобы продолжать бороться за увеличение военных расходов.

Ранее британские СМИ опубликовали выдержки из планировавшегося выступления Картера, в которых говорилось, что Великобритании надо стараться «идти в ногу» с Россией. Источники The Telegraph в британской армии отмечали, что генералы обеспокоены доминированием России в таких областях, как артиллерия, радиоэлектронная война и информационные технологии. По словам высокопоставленных офицеров, сокращение оборонных расходов вынудило Великобританию пренебречь разработкой оборудования для противодействия высокотехнологичным армиям, в то время как Россия и некоторые другие страны вложили в модернизацию значительные средства.

Новое оружие России