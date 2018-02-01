ЦИК завершил прием подписей от кандидатов в президенты

На проверку сданных кандидатами подписей у Центризбиркома есть 10 дней Андрей Гордеев

В среду Центризбирком завершил прием подписных листов от кандидатов в президенты. Традиционно именно на этом этапе отсеивается большая часть претендентов. Не стала исключением и текущая кампания: из 15 человек, допущенных к сбору подписей, преодолеть этот этап смогли лишь шестеро. В понедельник сдал подписи президент Владимир Путин, во вторник – основатель «Яблока» Григорий Явлинский, бизнес-омбудсмен Борис Титов и лидер Российского общенародного союза Сергей Бабурин. В среду до ЦИК доехали коробки с подписями за телеведущую Ксению Собчак и председателя «Коммунистов России» Максима Сурайкина. На проверку подписных листов у ЦИК есть 10 дней.

Сходили с дистанции кандидаты по-разному. Лидер Монархической партии Антон Баков внезапно обнаружил у себя второе гражданство. Кандидат от партии «Честно» Роман Худяков привез в ЦИК собранные им подписи и тут же снялся с выборов в пользу Путина. Кандидат от Народной партии Ирина Волынец сообщила, что собрала 105 000 подписей, но тоже сняла свою кандидатуру. Кандидат от Российского объединенного трудового фронта Наталья Лисицына сдала в ЦИК 90 000 подписей и пожаловалась на проблемы с доставкой почтой недостающих 10 000 автографов. Психолог и бизнес-тренер Михаил Козлов, выдвинутый Партией социальной защиты, вместо подписей принес в ЦИК 25 пачек чистой бумаги и признался, что «немножко не рассчитал свои возможности» (цитата по «РИА Новости»). Телеведущая Екатерина Гордон заявила, что подписи собрала, но отказывается «участвовать в фарсе». Еще несколько человек просто не явились в ЦИК без объяснения причин.

Между тем сбор подписей проходил с нарушением принципов равенства и свободы деятельности кандидатов, отмечается в докладе движения «Голос». По его данным, сборщики подписей в поддержку Лисицыной, Собчак, Явлинского и самовыдвиженца Владимира Михайлова сталкивались с разного рода ограничениями, провокациями третьих лиц, вмешательством в их деятельность со стороны полицейских. Не все имели одинаковый доступ к общественным площадкам – таким, как вокзалы и общественные центры, где проходил сбор подписей в поддержку Путина.

Так, «Яблоко» обратилось к более чем 70 владельцам помещений, где велся сбор подписей за Путина, с просьбой предоставить места и для сбора подписей за Явлинского. Но согласие дали только два аэропорта, большинство же адресатов обращение просто проигнорировали, говорит представитель Явлинского Игорь Яковлев.

Одновременно на «Карту нарушений» «Голоса» и в СМИ поступали сообщения о массовом и часто принудительном сборе подписей в поддержку Путина (а иногда и Титова), который велся в рабочее время и на рабочих местах, в том числе в бюджетных образовательных и медицинских учреждениях, на предприятиях. Зафиксированы случаи административного принуждения бюджетников и студентов к участию в подписной кампании. Чиновники разного уровня принимали непосредственное участие в организации сбора подписей либо содействовали в распространении информации о нем. Наконец, освещая этот процесс, телеканалы отдавали явное предпочтение Путину, а иногда прямо агитировали за него в подобных сюжетах, констатируют эксперты.

«Голос», на наш взгляд, слишком придирчив к участникам выборов и фиксирует нарушения там, где они ему мерещатся, – говорит представитель Титова Екатерина Архангельская. – Мы собирали подписи на рынке, и они посчитали это нарушением, так как у продавцов там рабочие места».

Пресс-секретарь штаба Путина Андрей Кондрашов сказал, что все сообщения о нарушениях в обязательном порядке проверялись, но абсолютное большинство оказались фейками. В ряде же случаев действовали даже не официальные сборщики, а просто слишком инициативные граждане, отмечает Кондрашов: таким говорили «большое спасибо», но эти подписи не принимали. Так, были аннулированы подписи, собранные на двух заводах в Курганской области. А подписи, собранные на одном из предприятий Иркутска, забраковали в превентивном порядке – еще до того, как выяснили, что там вообще никто ничего не собирал, добавляет он.

Некоторые кандидаты заставили экспертов всерьез усомниться в серьезности их намерений: например, 22 января на избирательном счете Бакова было 50 000 руб., а Худяков потратил всего 84 500 руб. Данных о движении средств на счетах Волынец и Козлова вообще не оказалось, хотя в среднем услуги сборщиков обходятся в 100–300 руб. за подпись.

Кто и как сдавал документы в ЦИК