Алексей Навальный подал в суд иск к Роскомнадзору Евгений Разумный / Ведомости

Политик Алексей Навальный подал в суд на Роскомнадзор, который потребовал удалить с сайта Navalny.com информацию о расследовании про миллиардера Олега Дерипаску и руководителя аппарата правительства Сергея Приходько. Иск подан в Таганский районный суд Москвы, «Ведомости» ознакомились с документом. Навальный требует признать действия Роскомнадзора незаконными и обязать исключить его страницы из реестра запрещенной информации.

В иске говорится, что 10 февраля Навальный получил уведомление от Роскомнадзора о том, что две страницы его сайта внесены в реестр запрещенной информации. В качестве основания было указано решение Усть-Лабинского районного суда Краснодарского края от 9 февраля. В иске приводятся сведения из расследования Навального, в частности, что предположительно Приходько отдыхал на яхте, принадлежащей ООО «Яхт-клуб Центр». Конечным бенефициаром этой компании является мать Олега Дерипаски – Валентина Петровна Дерипаска. «Безвозмездное пользование водным судном, принадлежащим на праве собственности юридическому лицу, является получением вознаграждения (дохода) в натуральной форме, не предусмотренного законодательством для члена правительства Российской Федерации», т. е. взяткой, говорится в иске.

В Конвенции по правам человека говорится, что свобода на выражение мнения может быть ограничена, в частности, для защиты репутации или прав других лиц или предотвращения разглашения информации, полученной конфиденциально. Однако в этом расследовании такой информации нет. Расследование было проведено на основании открытых источников – книги Насти Рыбки «Дневник по соблазнению миллиардера, или Клон для олигарха», фотографий из Instagram и других открытых сведений, указано в иске.

Согласно постановлению пленума Верховного суда информацию можно распространять без согласия гражданина при наличии публичного интереса. То есть гражданин является публичной фигурой, а обнародование информации является общественно значимым. «Расследование имело целью раскрыть факты коррупции со стороны должностного лица правительства Российской Федерации», – говорится в иске. Тема представляет интерес для общества, указывает Навальный. Это подтверждается количеством публикаций в СМИ и количеством просмотров сюжета на YouTube (3,8 млн раз на момент подачи иска). Обсуждение расследования «способствует политическим дискуссиям, направлено на защиту правопорядка», считает истец: «Данный факт также подтверждается направлением Фондом борьбы с коррупцией заявлений в правоохранительные органы».

В иске Навального также говорится, что согласно закону об информации основанием для включения в реестр могут быть решения федеральных органов власти (в отношении информации о способах самоубийства, распространении наркотиков, детской порнографии и т. д.) и вступившее в законную силу решение суда. Страницы на Navalny.com такой информации не содержали, а вступившего в силу законного решения суда не было. Блокировка страниц на сайте Навального и в других СМИ стала обеспечительной мерой по иску Дерипаски к модели Анастасии Вашукевич (Настя Рыбка) и ее «секс-тренеру» Александру Кириллову (Алекс Лесли). Соответствующее определение 9 февраля вынес Усть-Лабинский районный суд. Представитель Дерипаски говорил «Ведомостям», что дело рассматривается на закрытом заседании, так как иск – о защите частной жизни истца.

Также Навальный ссылается на апелляционное определение Мособлсуда от 21 апреля 2014 г. В нем суд, в частности, заявил, что интернет-сайты, содержащие недостоверные порочащие граждан или организации сведения, не относятся к тем материалам или информации, которые могут включаться в реестр запрещенных материалов, а Роскомнадзор не наделен полномочиями принимать решения в отношении таких сведений.

«Мы понимаем, что теxнически правильнее обжаловать определение Усть-Лабинского суда, но если нас не допускают там в дело и не принимают нашу жалобу на определение об обеспечительныx мерах, то мы остаемся без права на судебную защиту и можем обжаловать действия только Роскомнадзора как органа, который нарушает наши права», – говорит юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов. В понедельник юристы ФБК пытались получить определение Усть-Лабинского суда, однако им отказали, поскольку они не являются стороной в деле.

Кроме Навального требования удалить информацию из новостей о расследовании получили «Медиазона», радио «Свобода», Znak.com, The Village, «Сноб», Newsru.com и даже журнал Maxim. Роскомнадзор также внес в реестр запрещенной информации 14 постов в Instagram и 7 видеороликов на YouTube, они должны быть удалены до вечера 14 февраля. Поскольку не у всех провайдеров есть техническая возможность блокировать отдельные интернет-страницы, то часть пользователей рунета может остаться без доступа к Instagram и YouTube. В понедельник продюсер канала «Навальный Live» Оксана Баулина сообщила, что администрация YouTube и Google Russia направили им требование удалить сюжет от 8 февраля 2017 г., героями которого стали бизнесмен Олег Дерипаска и вице-премьер Сергей Приходько.

«Ведомости» запросили комментарий Роскомнадзора.