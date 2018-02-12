Юристы Дерипаски нашли способ блокировать любое журналистское расследование

Роскомнадзор поймал сайт Алексея Навального на живца Евгений Фельдман для кампании Алексея Навального

Роскомнадзор внес в реестр запрещенной информации страницы сайта navalny.com, где опубликовано расследование Алексея Навального об отдыхе зампреда правительства Сергея Приходько на яхте миллиардера Олега Дерипаски, а также страницу с видеоверсией этого расследования на YouTube.com. На сайте Роскомнадзора говорится, что ресурсы внесены в реестр на основании ст. 15.1 закона об информации, решение принял 9 февраля Усть-Лабинский райсуд Краснодарского края (в Усть-Лабинске с 2004 г. зарегистрирован Дерипаска).

Навальный планирует оспаривать это решение.

По данным расследования, на яхте Дерипаски были девушки, одна из них, называющая себя Настя Рыбка, написала книгу. На книге и фотографиях Рыбки в Instagram и построено расследование. Фонд борьбы с коррупцией обратился в Следственный комитет России и Генпрокуратуру с заявлением, что чиновник Приходько в нарушение закона получил от бизнесмена Дерипаски услуги неимущественного характера.

Требование удалить личную информацию из новостей о расследовании получили также «Медиазона», радио «Свобода», Znak.com, The Village, «Сноб», Newsru.com. Издания удалили либо публикации целиком («Медиазона», Znak.com), либо их элементы – фото и видео (The Village, Newsru.com).

Рыбка удалила из своего Instagram все фотографии и видеоролики с Дерипаской и Приходько, кроме одного фото, где пара отдыхает на корабле или яхте. Именно из-за этой фотографии Дерипаска в качестве обеспечительной меры потребовал ограничить доступ и к Instagram, следует из реестра Роскомнадзора. Всего бизнесмен потребовал ограничить доступ минимум к 14 постам в Instagram, что это за материалы, «Ведомости» не выяснили, в реестре таких данных нет, а связаться с представителем Instagram не удалось.

В субботу стала известна вся комбинация юристов Дерипаски. Бизнесмен подал иск к модели Анастасии Вашукевич (Настя Рыбка) и ее «секс-тренеру» Александру Кириллову (Алекс Лесли). Представитель Дерипаски сказал «Ведомостям», что дело рассматривается на закрытом заседании, так как иск – о защите частной жизни истца. Истец требует удалить из аккаунтов личную информацию, его персональные данные, запретить дальнейшее использование, хранение и распространение личной информации и персональных данных, а также взыскать с ответчиков компенсацию морального ущерба. Вашукевич и Кириллов в соцсетях разместили частные фотографии, где изображен Дерипаска, и аудиозаписи его разговоров, сделанные тайно, раскрыв детали его частной жизни, заявил он. Навальный не стал ответчиком, сказал представитель Дерипаски: «СМИ подхватили информационную атаку Навального и стали перепечатывать в нарушение закона частные фотографии и репостить ролик Навального, суд обязал Роскомнадзор блокировать доступ к соответствующим страницам в интернете до разрешения спора по существу». Публикация информации сделана с коммерческим интересом, говорит он, в целях раскрутки книги Рыбки.

По ст. 15.1 закона об информации основанием для включения в реестр могут быть решения федеральных органов власти и вступившее в законную силу решение суда. По словам представителя Дерипаски, решения суда не было, было определение об обеспечительных мерах – блокировке сайтов.

«Насколько нам известно, это первый случай, когда истец требует ограничить доступ к сайту крупного СМИ в качестве обеспечительной меры по иску о нарушении тайны частной жизни», – сказал «Ведомостям» представитель Роскомнадзора.

В Гражданском процессуальном кодексе (ГПК) обеспечительные меры перечислены, но сказано, что суд может принять и «иные меры».

ГПК позволяет суду в течение дня после обращения заинтересованного лица и без вызова ответчика принять обеспечительные меры, подтверждает адвокат Алексей Мельников. «Если суд будет рассматривать спор несколько месяцев, информация о его частной жизни получит десятки миллионов просмотров, и решение суда станет неисполнимым. Любые подобные меры должны быть соразмерны нарушению, – продолжает юрист. – В данном случае они соразмерны».

Роскомнадзор обязан исполнить решение суда, Навальный может его обжаловать, такие жалобы рассматриваются быстро, знает Мельников. «Даже ЕСПЧ говорит, что свобода слова и сбора информации связана с ограничениями, граница проходит там, где начинаются права другого лица, – объясняет он. – Принимая такие обеспечительные меры, суд должен смотреть, права какого субъекта затронуты. Если чиновника или директора госкорпорации, то суд, понимая, что его действия входят в сферу общественных интересов, не должен заранее препятствовать распространению информации. Дерипаска же однозначно частное лицо».

Текст иска Дерипаски и решения суда недоступны, но, если решение об ограничении доступа к сайтам СМИ принято как обеспечительная мера по иску о нарушении тайны частной жизни, это очень странный прецедент, рассуждает главный юрист ИД «Коммерсантъ» Георгий Иванов: «Перечень обеспечительных мер четко оговорен в законодательстве, блокировки сайтов там не предусмотрено». Суд велел блокировать сайты СМИ, даже не решив по существу, было ли нарушение закона с их стороны, указывает юрист: «Значит, теперь любой иск к СМИ о защите чести и достоинства грозит блокировкой уже по факту его подачи. И узнаем мы об этом из письма Роскомнадзора, не имея возможности сразу оспорить такую меру».

В ГПК есть неопределенность про «иные меры», которую суд толкует в пользу истца, считает юрист международной правозащитной группы «Агора» Дамир Гайнутдинов: «Поверим представителю Дерипаски, что это обеспечительные меры. Но если они применяются к СМИ и Навальному, те должны быть соответчиками. Суд мог вынести обеспечительные меры в отношении ответчиков, но не в отношении сторонних лиц». Роскомнадзор злоупотребил полномочиями, информация о частной жизни не может вноситься в реестр запрещенной информации, полагает Гайнутдинов: «Туда могут быть внесены материалы, в отношении которых есть вступившее в силу решение суда. Здесь его нет». 7 февраля Верховный суд внес в Думу проект поправок к процессуальным кодексам и там есть новая норма, что суды по искам о запрете информации вправе принять обеспечительные меры в виде ограничения доступа, продолжает юрист: «Почему Верховный суд сейчас это делает? Потому что такой нормы в законе нет». Поправки, в частности, предполагают, что блокировать информацию можно без вступившего в законную силу решения суда. Такие обеспечительные меры заблокируют распространение любого журналистского расследования, предупреждает Гайнутдинов.

Суд может принять множество обеспечительных мер, но такие определения – редкость, говорит партнер Dentons Виктор Наумов: «Обеспечительная мера не должна совпадать с тем, что требуется по иску». Есть «процессуальная тонкость» в том, что обеспечительные меры коснулись СМИ, замечает он: «Если проводить аналогию, то получается, что арестовывают счета лиц, которые в деле не участвуют».

Подобные обеспечительные меры возможны, говорит заместитель гендиректора «Трансперенси интернешнл – Россия» Илья Шуманов, но тут происходит переключение внимания с того, что вице-премьер фигурирует в расследовании Навального, на ограничение распространения сведений.