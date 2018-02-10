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ФБК обжалует внесение сайта Навального в реестр запрещенной информации

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) намерен обжаловать решение суда о внесении сайта Алексея Навального в реестр запрещенной информации, сообщил юрист ФБК Иван Жданов. «Решение Усть-Лабинского районного суда затрагивает наши права. Заседание не могли проводить без нашего участия. Естественно, в ближайшее время мы ознакомимся с материалами дела и будем обжаловать это решение», – написал Жданов в Facebook.

Роскомнадзор на основании решения Усть-Лабинского суда внес сайт Навального в реестр запрещенной информации. Решение было принято 9 февраля, на следующий день после публикации расследования ФБК о вице-премьере Сергее Приходько и миллиардере Олеге Дерипаске. В реестр также попали ссылки на расследование на YouTube и на сайте Навального.

В четверг, 8 февраля, Навальный опубликовал расследование, в центре которого якобы совместный отдых Дерипаски и Приходько в Норвегии. Основой для расследования стали Instagram и книга модели Насти Рыбки. Политик и бизнесмен, по мнению Навального, могли обсуждать на яхте вмешательство России в президентские выборы в США.

ФБК попросил Следственный комитет и Генпрокуратуру проверить информацию из расследования. Представитель Дерипаски назвал расследование «заказной кампанией» и не исключил, что миллиардер подаст в суд на Навального. Приходько считает расследование политика провокацией и попыткой напомнить о себе.