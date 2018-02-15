Возможная явка на выборы не выросла ни на процент

Судя по опросам ВЦИОМа, плакатов Центризбиркома (на фото) избиратели не заметили Евгений Разумный / Ведомости

После почти двух месяцев президентской кампании декларируемая гражданами явка на выборы остается почти такой же, как и на старте, следует из опубликованных в среду данных ВЦИОМа. О том, что они «точно» или «скорее» примут участие в выборах, заявляет 80,4% респондентов, не хотят идти на участки 6,9% и еще 10,9% не определились. В опросе ВЦИОМа от 20 декабря о намерении голосовать говорил 81% россиян, 7% были против и 12% не определились.

Кампания до последнего момента носила скорее юридический характер – кандидаты собирали подписи, шла регистрация, агитация на телевидении начнется на следующей неделе, поясняет гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров: «80% декларирующих готовность прийти на выборы – это невозможно высокий результат, понятно, что столько не придет. Главное, чтобы основная часть реализовала свое намерение». Центризбирком ведет информирование избирателей, их осведомленность о выборах достигла 96% (в ноябре 2017 г. о них знали 68%, 20 декабря – 82%), и в этом плане кампания ЦИК эффективна, добавляет социолог: «Участие в выборах – это право, а не обязанность, и на него влияет много факторов: насколько интересен список кандидатов, берет ли за душу повестка, с которой они выходят, общая ситуация в стране».

Фонд «Общественное мнение» (ФОМ) публиковал данные по явке лишь 28 января и 4 февраля, за это время число твердо намеренных участвовать в выборах выросло с 55 до 58%, а количество тех, кто сделает это «скорее» и «вероятнее всего», уменьшилось с 24 до 23%.

ЦИК планировал потратить на информирование граждан о выборах 700 млн руб. В Кремле от политтехнологов собирали предложения по повышению явки, планировалось использование различных мобилизационных технологий, говорили ранее собеседники «Ведомостей», близкие к Кремлю.

«Левада-центр», входящий вместе с ВЦИОМом и ФОМом в большую тройку российских социологических служб, после старта кампании не публикует свои данные, поскольку признан иностранным агентом. В начале декабря 28% опрошенных центром говорили, что «совершенно точно» будут голосовать, еще 30% – что «скорее всего». Исходя из этих цифр, директор «Левада-центра» Лев Гудков прогнозировал потенциальную на тот момент явку в 52–54%, а социологи и эксперты говорили «Ведомостям», что явка 18 марта 2018 г. может стать самой низкой за всю историю президентских выборов в России. Ранее люди, близкие к Кремлю, говорили «Ведомостям», что Кремль планирует явку на уровне 70%.

«Изначально ВЦИОМ показал высокие ориентировочные цифры, теперь с ними ничего сделать нельзя, – считает человек, близкий к администрации президента. – Опускать намерение голосовать, чтобы потом его снова поднимать, глупо. Расти же с уровня 80% некуда».

Политолог Леонид Давыдов провел опрос 150 экспертов, давших прогноз по явке в 50 регионах. По их оценкам, самая низкая активность избирателей ожидается во Владимирской (47%), Архангельской и Иркутской (по 49%) областях, самая высокая – в Татарстане (75%) и Удмуртии (70%). Явку по России эксперты прогнозируют в 60%. «Цифры могут вырасти, это будет зависеть от агитации и от того, что предложат штабы», – говорит Давыдов. Цифрам ВЦИОМа расти некуда, это, скорее всего, просто социально одобряемый ответ, полагает он: «Скорее эти цифры должны падать: чем ближе выборы, тем больше людей должны точно определиться, пойдут они на выборы или нет».

Прогноз явки растет по сравнению с декабрем примерно на 7–8 п. п. и сейчас потенциальная явка уже около 60%, считает руководитель фонда ИСЭПИ Дмитрий Бадовский: «Это было ожидаемо. Дальнейший рост будет зависеть от того, как кандидаты проведут мобилизацию. Но прирост еще будет: агитационный период, дебаты, традиционное отношение в обществе к президентским выборам как значимым и важным – все это будет работать на явку». Людям хорошо объяснили, что явка на выборах очень важна, и ясно это стало еще до официального старта кампании, говорит политолог Андрей Колядин: «Поэтому люди дают социально одобряемый ответ, что готовы пойти на выборы. Сейчас по большинству регионов явка в пределах 50–60%. Агитационный месяц способен улучшить эти показатели, но не декларируемые цифры ВЦИОМа. Сейчас явка ВЦИОМа приближается к той, что есть в странах, где голосование обязательное и неучастие в выборах карается большими штрафами». Колядин призывает относиться к этим цифрам с осторожностью: после двух месяцев кампании цифра просто не может быть той же самой, иначе получается, что «машина работает вхолостую». Он не исключает, что это такой «формирующий вопрос», который «должен наводить людей на мысль, что процент явки должен быть именно таким».

Прогнозная явка по социологии всегда выше, чем на практике, напоминает политолог Александр Кынев: «Ни разу за историю выборов в России прогноз по явке не сбывался. Это типичный нормативный ответ, люди отвечают «как надо». Поэтому ко всем данным по явке надо относиться с большой осторожностью». «Это инерционные цифры, всерьез никто еще не принял для себя решение, идти или нет, это ответ в жанре «отвяжитесь от меня», он не сильно мотивирован», – полагает эксперт Московского центра Карнеги Андрей Колесников. По его мнению, 80% – это «безумно высокая цифра, которая имеет мало отношения к действительности и говорит скорее о возможных намерениях». «На таких выборах, которые не совсем выборы, все будут принимать решение об участии в самый последний момент. Видимо, не случайно цифры явки почти совпадают с цифрами одобрения деятельности президента. Есть в этом такая магия чисел», – резюмирует эксперт.