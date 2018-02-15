Политика / Международные отношения

МИД сообщил о возможной гибели в Сирии пяти россиян при ударе США

Цифра в 100–200 погибших не соответствует действительности, заявила Мария Захарова
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МИД России сегодня сообщил, что, по предварительным данным, при ударе коалиции США в Сирии 7 февраля могли погибнуть пять россиян. Однако их гражданство еще предстоит подтвердить, говорится в сообщении. Власти впервые признали гибель россиян в Сирии от удара коалиции.

«По предварительным данным, в результате произошедшего вооруженного столкновения, причины которого сейчас выясняются, речь может идти о гибели пяти человек, предположительно, граждан России. Есть и пострадавшие, но все это требует проверки, в частности и в первую очередь, конечно, гражданства — являются ли все они гражданами России или других стран. Я хотела бы еще раз подчеркнуть, что речь не идет о российских военнослужащих», - заявила на брифинге в четверг представитель МИДа Мария Захарова.

Во вторник, 13 февраля, Bloomberg со ссылкой на неназванных собеседников написал, что на прошлой неделе под ударом авиации в Сирии погибли от 100 до 200 «русских наемников». Американский чиновник, на которого ссылалось агентство, заявил о 100 погибших и 200-300 раненых. Три источника агентства в России рассказали о 200 погибших в результате авиаудара. Российские источники приводили другие данные - «МК» писал о 40 погибших, включая сирийцев, а «Коммерсантъ» - о гибели в Сирии 11 россиян.

По словам Захаровой, цифра в 100-200 погибших никак не соответствует действительности. «Это классическая дезинформация. Одними из первых это запустили антиправительственные сирийские боевики, которые взяли изображение Марса и наложили изображение военной техники», - отметила представитель МИДа.

Что известно об атаке

На этой неделе благодаря расследованию группы Conflict Intelligence Team (CIT) были установлены имена восьми предположительно погибших россиян, которые состояли в частной военной компании Вагнера. Сначала по данным анонимных пабликов были установлены Владимир Логинов, Алексей Ладыгин, Игорь Косотуров, Кирилл Ананьев и Станислав Матвеев. Затем появились данные еще о троих погибших - Алексее Шихове, Руслане Гаврилове и Владимире с позывным «Апостол».

По версии Пентагона, авиаудар коалиции 7 февраля был ответом на атаку группировки «проасадовских сил» численностью до батальона «при поддержке артиллерии, танков, РСЗО и минометов» на базу «Сирийских демократических сил» (SDF) под поселком Хишам на восточном берегу Евфрата под Дейр-эз-Зором. На базе, прикрывающей разрушенный НПЗ Conoco и крупное месторождение нефти, во время атаки находились подразделения SDF и инструкторы из США. «Атака была отражена с воздуха и артиллерийским огнем», - заявил представитель минобороны США, пресс-секретарь коалиционных сил Томас Вил. По его словам, представители коалиции «были на связи с российскими представителями до, во время и после успешно отраженной атаки».

По данным «Коммерсанта», полученным от источника в Минобороны, причиной всего инцидента была попытка местных «крупных предпринимателей, в данный момент поддерживающих Башара Асада», захватить НПЗ и нефтегазовые месторождения на восточном берегу Евфрата. Сейчас они находятся под контролем курдских сил SDF, союзников США. Под удар попали и «бойцы ЧВК», двигавшиеся в усилении во втором эшелоне. Собеседник газеты утверждал, что российское командование в Сирии не давало санкции на операцию и восприняло ее как «опасную самодеятельность».

Кремль заявил, что не располагает детальной информацией, которая позволила бы сделать выводы о присутствии россиян в зоне военных действий в Сирии. «Не исключено, что там находятся российские граждане, они не относятся к вооруженным силам России», - сказал на этой неделе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Минобороны не подтверждало гибель военнослужащих, утверждая, что причиной инцидента стали не согласованные с Россией разведывательно-поисковые действия проправительственных ополченцев.

Комментарии  ()
mambazoo
13:14 15.02.2018
@По словам Захаровой, цифра в 100-200 погибших никак не соответствует действительности. «Это классическая дезинформация. Одними из первых это запустили антиправительственные сирийские боевики. Они взяли изображение Марса и наложили изображение военной техники», - отметила представитель МИД.@ Да куда уж им до вас, Машка. Это бравые российские вояки по словам всяких конашенковых уничтожали боевиков "тысячами" и судя по всему уже должны были уничтожить кол-во боевиков, равным населению маленькой страны )))
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