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Bloomberg написал о гибели 100-200 «русских наемников» в Сирии

Ведомости
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Агентство Bloomberg сегодня написало, что в Сирии на минувшей неделе под ударом авиации коалиции во главе с США погибли от 100 до 200 «русских наемников». Агентство ссылается на американского чиновника, который назвал цифру в 100 погибших и 200-300 раненых, и на троих россиян, которые назвали цифру в 200 погибших. Bloomberg считает инцидент «крупнейшим со времен холодной войны столкновением граждан стран, бывших в ней противниками».

По информации одного из «командиров наемников», десятки его раненых подчиненных доставлены в госпитали Москвы и Петербурга. Погибшие и раненые - в основном граждане Украины и России, многие - с опытом боев в Донбассе, сообщил Bloomberg со ссылкой на российского политолога Александра Ионова, которого агентство характеризует как «руководителя финансируемой Кремлем группы, поддерживающей сепаратистов».

По версии Пентагона, авиаудар коалиции 7 февраля был ответом на атаку группировки «проасадовских сил» численностью до батальона «при поддержке артиллерии, танков, РСЗО и минометов» на базу «Сирийских демократических сил» (SDF) под поселком Хишам на восточном берегу Евфрата под Дейр-эз-Зором. На базе, прикрывающей разрушенный НПЗ Conoco и крупное месторождение нефти, во время атаки находились подразделения SDF и инструкторы из США. «Атака была отражена с воздуха и артиллерийским огнем», - заявил представитель минобороны США, пресс-секретарь коалиционных сил Томас Вил. По его словам, представители коалиции «были на связи с российскими представителями до, во время и после успешно отраженной атаки».

Кремль в лице пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова сегодня заявил, что не располагает информацией о россиянах, не являющихся военнослужащими России, которые могли бы участвовать в боевых действиях в Сирии, и переадресовал этот вопрос в Минобороны. Минобороны России ранее назвало причиной инцидента под Дейр-эз-Зором не согласованные с Россией действия сирийских проправительственных сил, подчеркнув, что российских военнослужащих в том районе не было.

«Московский Комсомолец» сегодня написал со ссылкой на источник, близкий к так называемой частной военной компании («ЧВК Вагнера»), что под Хишамом погибли 40 и ранены 72 человека, включая сирийцев. Источник, близкий к Минобороны, сообщил «Ведомостям», что оценки потерь МК наиболее близки к действительности.

По словам собеседника «Ведомостей», большая часть погибших с российской стороны находилась в момент обстрела в стоявшей на месте автомобильной колонне. При этом российское военное командование в Сирии не было предупреждено о действиях этих сил, большую часть которых с сирийской стороны составлял отряд ISIS Hunter (ISIS - запрещенная в России организация). О похоронах 10 военнослужащих сирийского отряда сирийские СМИ сообщили в минувшие выходные.

Накануне группа расследователей Conflict Intelligence Team (CIT) на основе сообщений в соцсетях установила имена пятерых предположительно погибших в Сирии бойцов ЧВК. Это Алексей Ладыгин из Рязани, Станислав Матвеев и Игорь Косотуров из Асбеста Свердловской области, бывший нацбол Кирилл Ананьев и казачий сотник Владимир Логинов.

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Политика
Новости

Мартин Шульц объявил об уходе с поста председателя социал-демократов Германии

Ведомости
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Мартин Шульц объявил об уходе с поста председателя Социал-демократической партии Германии (СДПГ), сообщает издание Merkur. По его словам, он немедленно покидает пост. Шульц предложил должность председателя главе фракции СДПГ в бундестаге Андреа Налес.

Руководство СДПГ обсуждает возможность назначения Налес временно исполняющей обязанности председателя партии.

В свою очередь Der Spiegel со ссылкой на источники пишет, что пост председателя временно займет первый бургомистр Гамбурга Олаф Шольц.

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Политика
Новости

Полиция Израиля собирается выдвинуть обвинения против Нетаньяху

Ведомости
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Израильская полиция собирается выдвинуть обвинения против премьер-министра Биньямина Нетаньяху по двум уголовным делам о злоупотреблениях, передает CNN.

Согласно заявлению полиции, имеются «достаточные доказательства» получения взятки, мошенничества для предъявления обвинения.

В свою очередь Нетаньяху заявил, что обвинения против него ни к чему не приведут.

Сотрудники полиции с начала 2017 г. семь раз допросили Нетаньяху по так называемым делам 1000 и 2000. Первое уголовное дело возбуждено по подозрению в неправильном оформлении получения подарков от двух предпринимателей, второе касается попыток повлиять на редакционную политику газеты Yedioth Ahronoth.

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Политика
Новости

CNN опубликовал видео удара США по «русским наемникам» в Сирии

Ведомости
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Телеканал CNN обнародовал видео удара, нанесенного международной коалицией во главе с США на севере Сирии по проправительственным силам. Авиаудар был нанесен 7 февраля в провинции Дейр-эз-Зор. В результате него погибло более 100 человек, среди погибших могли быть «российские наемники».

Погибшие россияне якобы участвовали в военных действиях в качестве наемников российской частной военной компании, так называемой «ЧВК Вагнера».

13 февраля Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что в Сирии на прошедшей неделе в результате авиаудара коалиции погибло от 100 до 200 «русских наемников». Bloomberg назвало данный инцидент «крупнейшим со времен холодной войны столкновением граждан стран, бывших в ней противниками». По информации источника агентства, десятки раненых были доставлены в госпитали Москвы и Петербурга. Среди погибших и раненых якобы много тех, кто участвовал в военном конфликте в Донбассе.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о россиянах, которые могли участвовать в военных действиях в Сирии. В Минобороны опровергли наличие российских военнослужащих в районе атаки.

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Бизнес
Новости

РЖД начнет предоставлять скидки школьникам круглый год

Ведомости
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РЖД в 2018 г. начнет предоставлять скидки школьникам круглый год, а в период каникул скидки будут действовать и на купейные вагоны. Вопрос предоставления скидок обсуждался на встрече премьер-министра Дмитрия Медведева с гендиректором компании Олегом Белозеровым, передает «Интерфакс».

«Регулярно возникают вопросы о том, чтобы помочь школьникам: предоставить им льготы, чтобы они могли со своими семьями отдохнуть на каникулах – весенних, летних и осенних. Компания когда-то выступила инициатором такого рода программы, еще в 2016 г., и в 2017 г. ее продолжили», – отметил Медведев, добавив, что ранее обсуждались скидки только на билеты в плацкартных вагонах.

В свою очередь Белозеров поблагодарил Медведева за принятые правительством решения об обнулении ставки НДС и долгосрочном тарифе на грузовые перевозки. По его словам, именно этот «комплекс мероприятий» позволяет совершенствовать работу в пассажирском комплексе. «Благодаря этим решениям мы предлагаем как раз одобрить продление программы [предоставления скидок школьникам] и расширение, в том числе и на купейный сегмент», – добавил он.

На данный момент РЖД предоставляет школьникам и воспитанникам общеобразовательных учреждений старше 10 лет скидку 50% на проезд в общих, плацкартных вагонах и вагонах с местами для сидения в скорых и пассажирских поездах дальнего следования внутри России.

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Технологии
Новости

«Лаборатория Касперского» подала новый иск из-за запрета ее продукции в США

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«Лаборатория Касперского» подала иск в федеральный суд в Вашингтоне. Российская компания просит суд отменить положения Закона о национальной обороне США, принятого в декабре прошлого года. Согласно данному положению, введен запрет на установку и использование федеральными ведомствами США ПО и сервисов «Лаборатории Касперского» в 2018 г. Об этом говорится в официальном комментарии компании.

«Лаборатория Касперского» уверена, что положения этого закона нарушают конституцию США, поскольку они намеренно и несправедливо лишают компанию возможности выразить свою позицию в рамках проведения должных административных процедур и основываются на голословных слухах и неподтвержденных обвинениях», - отмечается в заявлении компании.

В сентябре прошлого года министерство внутренней безопасности США обязало госучреждения в течение трех месяцев перестать пользоваться продукцией «Лаборатории Касперского». По мнению ведомства, благодаря ПО компании российские спецслужбы могут получить доступ к правительственным документам.

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Бизнес
Новости

«Ренова» решила продать газохранилище в Италии

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Швейцарская дочерняя структура «Реновы» - трейдер Eviva - выставила на продажу компанию Geogastock, владеющую концессией на 40 лет (получена в 2012 г.) на строительство и эксплуатацию одного из крупнейших в Италии газохранилищ вместимостью 1 млрд кубометров газа (начальная емкость 700 млн), пишет Forbes со ссылкой на источник, близкий к «Ренове», и сотрудника нефтегазового сектора, знакомого с материалами компании.

Информацию о поиске покупателя на Geogastock подтвердил через представителя директор по слияниям и поглощениям «Реновы» Яков Тесис.

Стоимость проекта оценивается в 400 млн евро. Ранее сообщалось об инвестициях «Реновы» в проект в размере 30-40 млн евро. По словам одного из источников издания, цена газохранилища на данный момент составляет около $50 млн. В хранилище сейчас находится около 450 млн кубометров буферного газа. Проект Geogastock является одним из стратегических национальных проектов Италии.

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Бизнес
Новости

Bayer объяснил подачу иска против ФАС

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Немецкий концерн Bayer подал иск против Федеральной антимонопольной службы (ФАС), чтобы защитить свои юридические права. Об этом ТАСС рассказал представитель компании.

При этом он отметил, что это не исключает возможности диалога с российской стороной: «Это процессуальный шаг, который не лишает стороны возможности ведения переговоров с целью достижения взаимовыгодного соглашения для поддержки инновационного развития российской аграрного сектора». По словам представителя Bayer, пока стороны к договоренности не пришли.

Сегодня, 13 февраля, стало известно, что Bayer подал иск против ФАС. Немецкая компания просит признать незаконным решение антимонопольной службы по поводу слияния с Monsanto. Ранее ФАС потребовала от Bayer в обмен на одобрение сделки передать значительную часть технологий российскому агропрому. Это первый случай в мировой практике, когда регулятор требует обменять коммерческие данные и технологии на доступ на национальный рынок, писал Bloomberg. Bayer договорилась приобрести Monsanto за $66 млрд в 2016 г. В результате сделки может появиться крупнейший в мире производитель гербицидов и генетически модифицированных семян.

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Политика
Новости

Cолгавший о встрече с Путиным нидерландский министр подал в отставку

Ведомости
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Министр иностранных дел Нидерландов Хальбе Зейлстра, сознавшийся в том, что на протяжении многих лет лгал о своем присутствии на встрече с президентом России Владимиром Путиным в 2006 г., подал в отставку за день до рабочей поездки в Россию, где он должен был встретиться с российским коллегой Сергеем Лавровым, пишет Telegraaf.

«Я сделал неверный выбор, я не должен был этого делать… Я не вижу другого варианта, кроме как подать в отставку», — пояснил он свое решение.

13 февраля официальный представитель российского МИДа Мария Захарова подтвердила, что в Москве ожидают приезда Зейлстры в среду.

В свою очередь премьер-министр Нидерландов Марк Рютте говорил ранее, что министр поступил «неразумно», однако подавать в отставку он не обязан.

На протяжении 12 лет Зейлстра заявлял, что присутствовал на встрече Путина c представителями бизнеса в 2006 г. Он якобы слышал слова российского президента о «Великой России, в состав которой должны войти Россия, Белоруссия, Украина и страны Прибалтики». После того как он признался, что не был на встрече, Зейлстра пояснил, что слова Путина слышал предприниматель, имя которого он не может раскрыть. Информация о присутствии этого предпринимателя на встрече с Путиным могла иметь негативные «последствия для него и его компании», сказал Зейлстра. «Способ, которым я хотел защитить свой источник, не был разумным», - заявлял министр.

В 2006 г. Зейлстра работал в нефтегазовой компании Shell. Министром иностранных дел его назначили осенью 2017 г.

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Бизнес
Новости

Совет директоров НЛМК утвердил кандидата на должность президента компании

Ведомости
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Совет директоров «Новолипецкого металлургического комбината» (НЛМК) утвердил кандидата, Григория Федоришина, на должность президента компании. Об этом говорится в сообщении компании.

Это предложение поступило от мажоритарного акционера, уточняется в сообщении. Федоришин работает в НЛМК с 2011 г., сейчас он занимает должность старшего вице-президента.

Сейчас пост президента НЛМК занимает Олег Багрин. В марте акционеры должны его переизбрать. Багрин останется членом совета директоров НЛМК, в состав которого входит с 2004 г. О том, что пост Багрина займет Федоришин, рассказывал «Ведомостям» ранее источник, близкий к компании.

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Финансы
Новости

Московская биржа отложила старт вечерней сессии на срочном рынке

Интерфакс
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Московская биржа сообщила, что отложила старт вечерней сессии на срочном рынке, перенеся его с обычных 19.00. «Вечерняя сессия на Срочном рынке начнется в 19:26. Торговая система доступна для снятия ранее выставленных заявок», - говорится в сообщении.

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Бизнес
Новости

Россельхознадзор временно запретил ввоз груш из Сербии

Ведомости
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Россельхознадзор вводит ограничения на ввоз груш из Сербии со среды, 14 февраля. Запрет распространяется также и на импорт сербских груш через третьи страны. Об этом говорится в сообщении службы.

Это временные ограничения. Однако Россельхознадзор не уточняет, на какое время их ввели.

Россельхознадзор неоднократно находил в России сербские груши, которые были нехарактерны по сортовому составу для Сербии, отмечается в сообщении. Тем не менее продолжаются случаи выявления в реализации партий груши «Конференция» происхождением из Сербии. Служба напоминает, что в России действует продуктовое эмбарго на ввоз некоторой сельхозпродукции из стран Евросоюза, США, Канады, Австралии и Норвегии. Оно было введено еще в 2014 г.

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