Политика / Демократия
Статья опубликована в № 4513 от 21.02.2018 под заголовком: На выборы как на праздник

Избирательные участки Москвы украсят ради повышения явки

Ощущение праздника должно способствовать лояльному голосованию
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Московские власти озаботились праздничным оформлением избирательных участков на выборах президента. Они будут украшены воздушными шарами и баннерами, а дорогу к участкам покажут специальные навигаторы. Праздник обойдется городу почти в 50 млн руб., следует из конкурсной документации, размещенной на сайте госзакупок: в большинстве случаев конкурсы объявлены управами районов. В Южном административном округе заказ разместила префектура: все участки округа украсят гирляндами из воздушных шаров длиной не менее 8 м в цветовой гамме «триколор», заказаны также декоративные фигуры – многоярусные фонтаны из шаров.

Управа Сокольников приложила к техническому заданию дизайн оформления участков. На зданиях участков будут 6-метровые растяжки с логотипом выборов, а вход украсят арки из красных, белых и синих шаров. Внутри участка расположится баннер 3,5 х 2,5 м с логотипом выборов (предполагается, что на его фоне будет сидеть избирательная комиссия) и будут летать шарики. Кроме того, в помещении для голосования планируется разместить синий фотостенд 2 х 3 м с надписью «Мы выбрали президента», чтобы любой желающий мог сфотографироваться на его фоне. Чтобы облегчить избирателям поиск своего участка, будет организована специальная навигация на фонарных столбах: так, в Сокольниках по дороге к каждому участку будет не менее восьми табличек с указанием направления.

Мэрия Москвы не ответила на запрос «Ведомостей».

50 млн руб.

готовы заплатить московские власти за праздничное оформление избирательных участков к 18 марта. Самый крупный заказ разместила префектура Южного округа – на сумму 9,75 млн руб. Среди районов самые дорогие контракты на оформление избирательных участков готовы заключить управы районов Пресня, Южное Бутово, Ясенево, Таганка и Хамовники

Традиционно явка на выборах в Москве одна из самых низких в России. На прошлых президентских выборах она составила 58,1% от списочного состава избирателей, на думских выборах 2016 г. – 35,2%. На муниципальных выборах осенью 2017 г., когда многие кандидаты жаловались на отсутствие информации о предстоящем голосовании, на участки пришло лишь 14,8% москвичей. РБК в декабре 2017 г. со ссылкой на источники, близкие к администрации президента, сообщал, что Кремль поставил перед регионами задачу превратить выборы президента в праздник, в рамках которого, в частности, будет проводиться конкурс «Фото на выборах».

Политтехнолог Аббас Галлямов не смог вспомнить, чтобы в Москве участки ранее украшали шарами: «Но и задача нарастить явку в таком виде никогда не стояла, теперь это доминанта кампании, явка должна быть высокой, и ее гонят». Позитивные эмоции и ощущение праздника привлекают внимание, «в празднике всегда хочется поучаствовать», говорит эксперт: «Если бы участков было поменьше, они бы и салют могли сделать. Это правильный подход, который повысит явку и приведет к росту лояльного голосования». Оппозиционного избирателя все это, конечно, вряд ли впечатлит, оговаривается Галлямов, но большинство россиян не очень идеологизировано и многие до последнего будут колебаться, за кого голосовать: «Выбор во многом эмоционален, никто же не читает программы и не сравнивает их. А когда люди придут на участки, будет ощущение праздника, впечатление, что жизнь налаживается. Несколько процентов прироста явки и голосов Путину это обязательно даст».

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