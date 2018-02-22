Роскомнадзор начал блокировать страницу «МБХ медиа» в «Яндекс.Дзене»

В «Яндексе» не связывают ограничение доступа к странице с блокировкой «Яндекс.Дзена» и других его сервисов

На момент написания статьи канал к «МБХ медиа» на сервисе «Яндекса» был доступен Ведомости

Роскомнадзор 21 февраля направил уведомление «Яндекс.дзену» о том, что канал «МБХ медиа» на сервисе операторы связи ограничили доступ к этой странице. Об этом «Ведомостям» сообщили представитель «Яндекса» и представитель «МБХ Медиа». На момент написания статьи канал к «МБХ медиа» на сервисе «Яндекса» был доступен.

В письме Роскомнадзор предупредил, что на самостоятельную блокировку «МБХ медиа» на сервисе «Яндекс.дзен» есть сутки. Если за это время страница не будет заблокирована или удалена, то операторы приступят к блокировке этой страницы самостоятельно. На момент написания этот срок уже прошел. Уведомление о блокировке «Яндекс» получил 21 февраля, сказал «Ведомостям» представитель компании.

Формально операторы связи уже должны были приступить к блокировке страницы «МБХ медиа» на «Яндекс.дзене». «Яндекс.Дзен» получил письмо от Роскомнадзора, из которого следует, что операторы связи ограничили доступ к каналу «МБХ медиа» на территории России, - говорит представитель «Яндекса». - Мы рекомендовали владельцу канала связаться с Роскомнадзором и предупредили о возможной блокировке со стороны операторов связи».

Сам «Яндекс.дзен» не будет блокировать страницу «МБХ медиа» на сервисе. «Закон не обязывает сервис участвовать в процессе блокировки. Мы должны были уведомить владельца канала — мы это сделали, оснований для иных действий с нашей стороны мы не видим», - сказал представитель «Яндекса».

В «Яндексе» не связывают ограничение доступа к странице «МБХ медиа» с блокировкой «Яндекс.Дзена», «Яндекса» и других его сервисов: «Процедура предполагает блокировку отдельно взятого URL-адреса, а не всего сервиса».

Редакция «МБХ медиа» сообщила сервису «Яндекса», что на канале нет запрещенной информации, а также информации организаций, чья деятельность в России признана нежелательной, говорится в сообщении «МБХ медиа», опубликованном на «Яндекс.дзене»

Блокировка по URL

Операторы действительно могут блокировать только одну страницу по адресу URL. Но только в случае, если у них для этого есть необходимое оборудование. В случае, если у оператора связи нет технических средств, ему приходится блокировать весь ресурс целиком. После того, как в 2013 г. вступили в силу антипиратские поправки, большинство операторов научились блокировать отдельные страницы сервисов для того, чтобы избежать блокировки всего ресурса.

Но «Яндекс.дзен» использует зашифрованный протокол HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure). В 2015 г. Роскомнадзор предупреждал, что в случае, если сервис использует зашифрованный протокол, у операторов нет возможности заблокировать только одну страницу, а остальные оставить открытыми. Тогда Роскомнадзор собирался заблокировать Wikipedia за статью о наркотиках. Из-за того, что Wikipedia использует зашифрованный протокол, под блокировку мог попасть весь ресурс, предупреждал Роскомнадзор. Тогда Wikipedia действительно блокировали полностью, хотя и на несколько часов. Интернет-энциклопедия оперативно перенесла статью на другой URL-адрес, после чего Роскомнадзор отменил блокировку.

Опрошенные «Ведомостями» эксперты подтверждают, что при использовании сайтом защищенного шифрования операторы могут блокировать только ресурс целиком. Директор по стратегическим проектам Института исследований интернета Ирина Левова говорит, что заблокировать одну страницу нельзя.

В случае, если блокировка все-таки начнется, то будет заблокирован только «Яндекс.дзен», других сервисов «Яндекса» блокировка не должна коснуться: у «Яндекс.дзена» свой IP-адрес, свой домен, сказал «Ведомостям» главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян. «Использование сайтами протокола HTTPS становится повсеместной практикой. Например, браузер Chrome сайты с незашифрованном протоколом автоматически признает небезопасными и предупреждает об этом, - говорит он. - В реестре запрещенных сайтов много страниц с протоколом шифрования HTTPS, и они блокируются целиком, но, как правило, это никого не волнует: это небольшие сайты с действительно запрещенной в России информацией».

Сайт «МБХ медиа» заблокировали за информацию «нежелательной» в России организации

20 февраля сайт «МБХ медиа» был заблокирован по требованию Генпрокуратуры, сообщила редакция издания на странице в Facebook. Представитель Роскомнадзора сообщил «Ведомостям», что сайт «МБХ медиа» заблокирован на территории России по ст. 15.3 закона «Об информации».

В уведомлении, которое направил Роскомнадзор «Яндекс.дзену», говорится, что на канале «МБХ медиа» была размещена информация «Открытой России», деятельность которой была признана незаконной в России.

Источник в правоохранительных органах сказал «Ведомостям», что сайт «МБХ медиа» заблокировали за аффилированность с «нежелательной» организацией. Блокировка по закону о нежелательных организациях исключена, говорила «Ведомостям» главный редактор «МБХ медиа» Вероника Куцылло: «Сайт «МБХ медиа» принадлежит лично Михаилу Борисовичу Ходорковскому. А он пока не числится в списке нежелательных организаций Минюста». Сайт «МБХ медиа» открыт 20 декабря, после блокировки сайта «Открытая Россия». Куцылло сказала, что «МБХ медиа» не размещал материалов «Открытой России». По закону, материалы запрещенной организации могут быть заблокированы по требованию Генпрокуратуры.

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