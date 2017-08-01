Роскомнадзор прекратил вести реестр блогеров

Введенный в 2014 г. закон частично приравнял популярных блогеров к СМИ Е. Ширинкина / Ведомости

Роскомнадзор сообщил, что с 1 августа прекратил вести реестр блогеров. Это произошло потому, что федеральный закон № 276 от 29 июля 2017 г. признал утратившими силу положения, регулировавшие деятельность блогера, – статью 10.2. «Особенности распространения блогером общедоступной информации» из ФЗ № 97 от 4 мая 2014 г.

Положения, признающие утратившими силу нормы регулирования деятельности блогеров, вступают в силу со дня официального опубликования федерального закона.

Роскомандзор напомнил пользователям интернета, которые публикуют авторский контент, что они обязаны соблюдать требования иных законодательных актов, касающихся сбора, обработки и распространения информации.

Введенный в 2014 г. закон частично приравнял популярных блогеров к СМИ. В частности, блогер с общедоступным ресурсом и ежесуточной аудиторией более 3000 человек должен был регистрироваться в реестре популярных блогеров, проверять публикуемую им информацию на предмет возможных нарушений законов (например, об экстремизме или о предвыборной агитации), проверять ее на достоверность и не публиковать недостоверные данные или клевету. Также закон обязывал блогера публиковать свое имя и контактный е-mail адрес для отправки туда юридически значимых сообщений. Вести реестр популярных блогеров должен был Роскомнадзор.

Ради пополнения этого реестра Роскомнадзор обсуждал с иностранными интернет-компаниями проблему счетчиков посещаемости. В конце сентября 2014 г. представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский отмечал, что Facebook, Google и Twitter следовало зарегистрироваться в реестре организаторов распространителей информации во исполнение вступившего в силу «закона о блогерах». На тот момент в реестре были зарегистрированы соцсеть «В контакте», а также сервисы «Яндекса», Mail.ru и Rambler.ru. В частности, Ампелонский выражал недоверие, что у Twitter и Facebook нет счетчиков посещаемости страниц отдельных пользователей, чтобы популярных авторов можно было включать в реестр блогеров.

В 2017 г. при обсуждении поправок в закон «О связи» председатель профильного комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин отмечал, что за все время существования реестра блогеров «ни один из органов государственной власти не обращался в Роскомнадзор с целью его использования». «Невозможно отрицать значимость распространяемой в социальных сетях и других средствах обмена пользовательским контентом информации, но с момента создания реестра блогеров технологии изменились настолько, что ведение за государственный счет списка авторов с определенным числом подписчиков или посетителей представляется неоправданным», – приводила пресс-служба комитета заявление Левина.

Отменить закон о блогерах предлагали авторы поправок о запрете анонимайзеров и VPN, которые были внесены в Думу от имени депутатов Максима Кудрявцева, Николая Рыжака и Александра Ющенко. По их мнению, этот закон «обнаружил свою неэффективность», следовало из пояснительной записки к поправкам. В 2014 г., когда закон принимался, 3000 подписчиков были серьезной величиной, объяснял депутат Ющенко. По его оценке, с тех пор интернет и технологии развились настолько, что эта величина девальвировалась и изжила себя, а вместе с ней и регулирование.

Анонимайзеры и VPN в результате Дума и Совфед запретили использовать для доступа к заблокированным в России сайтам, закон вступил в силу. Однако отменять закон о блогерах отсоветовало правительство. Авторы законопроекта не подкрепили свое мнение анализом правоприменительной практики, говорится в отзыве правительства. Распространяя информацию в интернете, блогеры формируют общественное мнение; они способны фальсифицировать важные сведения и дестабилизировать обстановку в стране, считают в кабмине. Поэтому правовое регулирование блогеров защищает интересы граждан и обеспечивает информационную безопасность страны, уверено правительство.

На 9 июля 2017 г. в реестре блогеров, по данным «Роскомсвободы», было 2208 записей, значительная доля из них приходилась на сообщества «В контакте». Закон о блогерах не приносил ни вреда, ни пользы, полагает руководитель проекта «Роскомсвобода» Артем Козлюк. Случаев блокировок ему не известно – гораздо реальнее были штрафы, но и этот механизм Роскомнадзор также не применял, говорил он «Ведомостям».