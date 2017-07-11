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Статья опубликована в № 4360 от 11.07.2017 под заголовком: Блогеры останутся в законе

Правительство не хочет отменять закон о блогерах

Такое предложение содержал законопроект об анонимайзерах, уже прошедший первое чтение

Предложение депутатов отменить закон о блогерах не встретило поддержки правительства. Отмена – одна из статей законопроекта об анонимных прокси-серверах (анонимайзерах) и виртуальных частных сетях (VPN) авторства депутатов Максима Кудрявцева, Николая Рыжака и Александра Ющенко, который Госдума приняла в первом чтении 23 июня. Но регулировать блогеров нужно и отменять этот закон нецелесообразно, говорится в проекте отзыва правительства на законопроект. «Ведомости» ознакомились с копией документа, его подлинность подтвердил собеседник в руководстве Госдумы.

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