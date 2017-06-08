Госдума хочет пресечь обход блокировок в интернете

Блокировка нежелательных сайтов в России с 2012 г. оказалась неэффективной из-за широких возможностей обхода Е. Разумный / Ведомости

В Госдуму внесен законопроект, делающий нелегальными большинство способов обхода блокировок в интернете. Текст законопроекта опубликован в базе Госдумы. Авторы инициативы - депутаты Максим Кудрявцев («Единая Россия»), Николай Рыжак («Справедливая Россия»), Александр Ющенко (КПРФ).

История запрета Россия начала блокировать сайты с запрещенной информацией в 2012 г. – тогда был принят первый закон о запрете доступа к ресурсам с детским порно, призывами к суициду и пропагандой наркотиков. Доступ к таким сайтам закрывается без решения суда, все они вносятся в реестр Роскомнадзора, из которого операторы связи берут информацию о том, что нужно блокировать. Позже блокировать стали сайты с экстремистской и вообще любой информацией, запрещенной законом. Затем блокировки распространили на сайты с пиратским контентом, но в этом случае требуется решение суда.

В апреле о разработке такого законопроекта Роскомнадзором «Ведомостям» рассказали несколько сотрудников интернет-компаний и подтвердил федеральный чиновник. По его словам, документ подготовлен по инициативе Совбеза, а его суть – обязать анонимайзеров и VPN-сервисы блокировать сайты из реестра запрещенных ресурсов.

Согласно внесенному сегодня законопроекту, Роскомнадзор должен вести реестр запрещенных ресурсов и выявлять сети, сайты и программы, которые способны открывать доступ к таким сайтам.

Выявив такой сервис, контрольный орган направляет его провайдеру уведомление с требованием в трехдневный срок раскрыть лиц, использующих способы обхода. После этого провайдер, также в трехдневный срок, обязан предупредить этих лиц о необходимости прекратить такую деятельность, а в течение 30 дней - сам пресечь возможность обхода доступа либо дать для этого Роскомнадзору доступ к своей системе.

Если это требование не исполнено, Роскомнадзор блокирует доступ к сервису обхода блокировок, «в том числе сайту и (или) странице сайта в сети интернет» и направляет операторам информацию для блокировки такого ресурса. Блокировку могут снять в случае выполнения предусмотренных законом требований. Владельцам сервисов предоставляется доступ к списку запрещенных в России ресурсов.

На операторов поисковых систем возлагается обязанность прекращать на территории России выдачу ссылок на заблокированные информационные ресурсы. «Мы считаем возложение таких обязанностей на поисковые системы избыточным, – говорил ранее представитель «Яндекса». – Даже если ссылка на какой-либо ресурс будет находиться в поисковой выдаче, это не означает, что, перейдя по ней, пользователь получит доступ к ресурсу, если тот был заблокирован оператором связи либо иным образом».

Механизм ограничения доступа... «внедряется с целью предотвращения наступления вредных последствий от использования «средств обхода блокировок» (к возможным вредным последствиям относятся распространение запрещенной информации, экстремистских материалов, нарушение исключительных прав и т. .) и не исключает возможность последующего обжалования таких решений в судебном порядке», - говорится в документе.

В пояснительной записке авторы признают, что блокировка нежелательных сайтов в России с 2012 г. оказалась неэффективной из-за широких возможностей обхода. «Технологии направления трафика российских интернет-пользователей через зарубежные серверы, анонимные прокси-серверы, VPN легальны, существует широкий спектр возможностей их правомерного применения, однако данные технологии используются с целью получения доступа к информационным ресурсам, доступ к которым ограничен на законном основании», - констатируют авторы.

Послабление блогерам

Одновременно законопроект предлагает отменить «обнаруживающие свою неэффективность» положения, регулирующие распространение информации в интернете блогерами . Так называемый «закон о блогерах» был принят в России в 2014 г. Он фактически наделил владельцев популярных блогов (с аудиторией более 3000 человек в сутки) обязанностями СМИ. Популярными, согласно закону, считаются блоги, чья посещаемость превышает 3000 пользователей в сутки. Такие блогеры обязаны проверять достоверность размещаемой информации, указывать возрастные ограничения для пользователей, а также соблюдать касающиеся СМИ законы, в том числе о предвыборной агитации, противодействии экстремизму и о распространении сведений о частной жизни граждан. Внесенный в Госдуму законопроект предлагает эти ограничения отменить.