Телекоммуникации
Статья опубликована в № 4339 от 09.06.2017 под заголовком: Роскомнадзор заканчивает обход

Дума останавливает распространение анонимайзеров и VPN

Законопроект о запрете обхода блокировки может частично достичь цели

Сложившаяся с 2012 г. практика блокировок сайтов недостаточно эффективна, пишут в пояснительной записке к своему законопроекту депутаты Максим Кудрявцев, Николай Рыжак и Александр Ющенко. Препятствуют этому ссылки на заблокированные ресурсы в поисковых системах и технологии, позволяющие получить доступ к заблокированным ресурсам. Речь идет об анонимных прокси-серверах (анонимайзерах) и виртуальных частных сетях (VPN). Поэтому три депутата внесли в Госдуму законопроект, запрещающий на территории России использование этих технологий для доступа к запрещенным ресурсам.

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