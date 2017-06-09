Дума останавливает распространение анонимайзеров и VPN М. Стулов / Ведомости

Сложившаяся с 2012 г. практика блокировок сайтов недостаточно эффективна, пишут в пояснительной записке к своему законопроекту депутаты Максим Кудрявцев, Николай Рыжак и Александр Ющенко. Препятствуют этому ссылки на заблокированные ресурсы в поисковых системах и технологии, позволяющие получить доступ к заблокированным ресурсам. Речь идет об анонимных прокси-серверах (анонимайзерах) и виртуальных частных сетях (VPN). Поэтому три депутата внесли в Госдуму законопроект, запрещающий на территории России использование этих технологий для доступа к запрещенным ресурсам.