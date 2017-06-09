Статья опубликована в № 4339 от 09.06.2017 под заголовком: Роскомнадзор заканчивает обход
Дума останавливает распространение анонимайзеров и VPN
Законопроект о запрете обхода блокировки может частично достичь цели
- Кирилл Седов
- / Ведомости
Дума останавливает распространение анонимайзеров и VPN
М. Стулов / Ведомости
Сложившаяся с 2012 г. практика блокировок сайтов недостаточно эффективна, пишут в пояснительной записке к своему законопроекту депутаты Максим Кудрявцев, Николай Рыжак и Александр Ющенко. Препятствуют этому ссылки на заблокированные ресурсы в поисковых системах и технологии, позволяющие получить доступ к заблокированным ресурсам. Речь идет об анонимных прокси-серверах (анонимайзерах) и виртуальных частных сетях (VPN). Поэтому три депутата внесли в Госдуму законопроект, запрещающий на территории России использование этих технологий для доступа к запрещенным ресурсам.
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