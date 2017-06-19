Госдума поговорила с блогерами

Депутаты решили, что общение с «лидерами мнений» должно быть постоянным, на базе комитета по делам молодежи Владимир Федоренко / РИА Новости

В понедельник в Госдуме прошло открытое заседание совета блогеров, организованное Василием Власовым (ЛДПР). На заседании присутствовали лидер ЛДПР Владимир Жириновский, представитель паблика «Селфи» Егор Яковлев, вице-спикер Думы Петр Толстой, видеоблогер канала «Лиса рулит» Елена Ковальчук, шеф-редактор «Лентача» Даниил Фимин, инстаграм-блогер и дочь пресс-секретаря Дмитрия Пескова Елизавета Пескова и др.

Депутаты решили, что общение с «лидерами мнений» должно быть постоянным, на базе комитета по делам молодежи. Толстой пообещал, что блогерам выпишут пропуска, а Жириновский выразил надежду, что блогеры смогут вести диалог с обществом как «лидеры мнений» в отличие от традиционной прессы: «У прессы цензура, им надо ждать, что скажут сверху, а у вас нет, поэтому вы можете быстрее достучаться до общества».

«Новая Госдума сейчас работает под хэштегом 7.0, мы создаем новый эффективный механизм работы. Я прочитал комментарии про забронзовелых жуков, которые хотят под себя подмять свободу слова в интернете. Никто этого делать не собирается, нам нужна прямая коммуникация. Мы хотим понимать, какие проблемы волнуют лидеров мнений», - заявил блогерам Толстой.

Блогеры против арбузов

Жириновский призвал блогеров восстать против зараженных нитратами арбузов: «Зараженные арбузы продаются по всей стране. Вы можете помочь, если все соцсети восстанут и скажут - не хотим их есть!» Представитель комедийного шоу Big Russian Boss, воспользовавшись случаем, пригласил политиков на свое шоу. Автор «Лентача» Даниил Филин также позвал в гости Пескову и Жириновского и отметил, что «долго думал, идти или нет, потому что аудитория [паблика "Лентач"] специфически относится к Госдуме и депутатам», и добавил, что находится на заседании скорее с позиции журналиста.

Основатель информационного портала Kremlin Russian Константин Ткаченко рассказал, что многие популярные блогеры не пришли на заседание, потому что их не поняла бы аудитория: «На YouTube большая часть аудитории - оппозиционная, если они придут, большая часть комментариев будет о том, что они продались». Ткаченко порекомендовал депутатам собирать блогеров на провластных мероприятиях - например, на «Территории смыслов». Журналист радио «Свобода» спросил блогеров, как они относятся к тому, что пришли в здание, где «напринимали кучу запретительных законов», и не боятся ли они, что YouTube запретят». Блогер Елена Ковальчук ответила ему, что «есть целый ряд блогеров, которые рыгают в экран» и она бы «сама их с удовольствием запретила бы».

Кто не выступил

Елизавета Пескова на заседании не выступала, но после него ответила на вопросы журналистов - пояснила, что не советуется с отцом о том, какие мероприятия посещать, не смотрит блоги, а читает новости и не знала практически никого из присутствующих. Пескова поблагодарила Думу за возможность диалога: «Совет блогеров нужен для общения и диалога. В своем "Инстаграме" я затрагиваю проблемы образования и, естественно, общаюсь со студентами, отучившись год в МГУ. Люди передают мне вопросы».

Организаторы отметили, что они приглашали всех: и Алишера Усманова, и Алексея Навального, и автора видеоблога о кино Bad Comedian Евгения Баженова, и журналиста Юрия Дудя (последний публично заявил, что не хочет принимать участие в «комсомольских собраниях»).

Никакого приглашения Навальный не получал, а «даже если бы получил, то, естественно, не пошел бы, потому что это бред», говорит руководитель штаба Навального Леонид Волков. «К тому же Навальный не блогер, а кандидат в президенты», - добавил оппозиционер. «Мы отправляли приглашение Усманову и Навальному во "В контакте", мы же не можем их притащить силой», - объяснил Власов «Ведомостям».