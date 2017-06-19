Отрицание реальности

Два с половиной месяца назад, 26 марта, сотни тысяч людей вышли на улицы в десятках российских городов, протестуя против коррупции. Непосредственным поводом к этому стал фильм-расследование Алексея Навального, кандидата в президенты, про премьер-министра Дмитрия Медведева. Как и любое действие профессионального политика, фильм был «односторонним»: в судебных терминах, выступила только «сторона обвинения». У тех, кому обвинения были адресованы, – самого Медведева и его начальника президента Путина – была возможность ответить. Миллионы людей, посмотревших фильм в интернете (он собрал более 20 млн просмотров, огромный показатель), были бы очень заинтересованы в том, чтобы услышать «сторону защиты». Массовые демонстрации 12 июня, прошедшие несмотря на сильнейшее давление на организаторов и потенциальных участников, показали, что общество не считает, что на вопросы, заданные руководству страны, получены убедительные ответы.

По существу ответов и не было. По конкретным эпизодам, затронутым в фильме, высказались те, кто, судя по материалам Навального, занимается техническим обеспечением сделок, в которых обвиняется премьер. Неподготовленные и непродуманные высказывания только усилили, по существу, аргументы обвинителей. Абсурда добавило видеообращение Алишера Усманова, одного из богатейших людей страны, к Навальному. С моей точки зрения, оно только подтвердило сказанное в фильме. И оно было сделано в таком тоне, что заставило недоумевать даже привычных ко всему политических комментаторов. «Тьфу на тебя!» – это такая принятая в бизнесе форма угрозы? А то Навальный не знает, чем чревата борьба с коррупцией – и тем более серьезная борьба за власть. Или это сигнал нынешнему руководству, что Усманов будет с ними до конца? Как бы то ни было, такие видеообращения радуют комментаторов, но никак не помогают убедить граждан в отсутствии коррупции.

А что-то делать необходимо. И так уже количество полиции в центре Москвы в день праздника превысило все мыслимые нормы. И так уже количество «спецопераций» против оппозиции таково, что всерьез подрывает правоохранительную и судебную систему. Очередной приговор по очевидно фиктивному обвинению еще больше снижает уважение граждан к статьям закона – кто будет бояться статей, если по ним ты можешь сесть или быть оштрафован просто так? Тем временем другие бездумные попытки – наложить заплатки на котел с помощью контроля интернета – приводят ко все более заметным издержкам для бизнеса и, значит, для благосостояния граждан. Конечно, можно вдвое увеличить число омоновцев и утроить количество провокаций против оппозиционеров, можно вообще закрыть социальные сети и еще больше ограничить контакты с внешним миром (в котором коррупционеры уходят в отставку и садятся в тюрьму), посадить Навального на длительный срок и выдавить сторонников за границу.

Если, конечно, не признавать, что коррупция и недовольство граждан ею – это реальность, которая никуда не денется от того, что гражданам не дают это недовольство выражать.

Автор – профессор Чикагского университета и НИУ «Высшая школа экономики»