Путин назвал целью митингов 12 июня саморекламу

Митинги 12 июня нужны «для решения личных вопросов в целях саморекламы», заявил президент России Владимир Путин, передает «Интерфакс». Он напомнил, что и протестные акции, и действия правоохранительных органов должны быть в рамках закона.

В ходе прямой линии президент заявил, что готов к диалогу с оппозицией, но она не должна спекулировать на имеющихся в России проблемах в собственных политических целях.

«Я готов разговаривать со всеми, кто действительно нацелен на улучшение жизни людей, нацелен на то, чтобы решать стоящие перед страной проблемы, а не использует имеющиеся трудности - а трудностей всегда и везде достаточно - для собственного политического пиара и собственной политической раскрутки, для того, чтобы разжиться в политическом смысле на этих трудностях, усугубляя их только», - сказал Путин.

«Не спекулировать надо, а предлагать решения. И те, кто предлагает решения, это люди, которые заслуживают самого пристального внимания, и они имеют право на диалог с властью», - подчеркнул президент.

По всей России 12 июня прошли акции оппозиции против коррупции. В Москве, по официальным данным, за нарушения общественного порядка в органы внутренних дел для разбирательства были доставлены более 150 человек, в Петербурге - 500 человек.