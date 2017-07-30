Зачем нужен закон о VPN и анонимайзерах

Он не запрещает пользоваться такими сервисами, но может сделать их недоступными для вас

Закон не запрещает частным лицам пользоваться анонимайзерами и VPN-сервисами Евгений Разумный / Разумный

Владимир Путин подписал закон о VPN-сервисах и анонимайзерах. Информация об этом опубликована на сайте правовой информации.

Что такое анонимайзеры и VPN?

Анонимайзеры — это сайты или расширения браузера, которые позволяют скрыть данные пользователя от владельцев ресурсов, на которые вы заходите. Заходя на сайт через анонимайзер, вы скрываете не только то, с какого устройства заходите, но и свое местоположение. Из-за этого пользователю становятся видны ресурсы, заблокированные Роскомнадзором на территории России: оператор просто не видит, откуда вы. VPN-сервисы позволяют вам также анонимно работать в сети — они шифруют и маскируют весь трафик пользователя. VPN работают как самостоятельные приложения и как сервисы, встроенные в другие приложения, — например, браузеры.

Кого затронет закон?

Закон не запрещает частным лицам пользоваться анонимайзерами и VPN-сервисами. Но поправки предлагают ограничить доступ к технологиям обхода блокировки сайтов (анонимайзерам и VPN-сервисам), которые помогают пользователям обходить заблокированные на территории России ресурсы.

Что это означает?

Роскомнадзор сможет блокировать сайты анонимайзеров и VPN-сервисов, которые не захотят по его просьбе ограничивать доступ для своих пользователей к отдельным заблокированным страницам. Весной этого года Роскомнадзор уже просил некоторые анонимайзеры об этом, но те не пошли навстречу, ссылаясь на отсутствие законодательной базы для таких просьб.

Как можно заблокировать VPN-сервис?

VPN-сервис пользователь скачивает непосредственно себе на устройство. Поэтому ограничить доступ к нему на смартфонах и планшетах, например, можно по «китайской модели» — если Роскомнадзор договорится об исключении VPN-сервисов из магазинов мобильных приложений. Будет ли ведомство это делать, его представитель пока не сообщает. Он говорит, что пока что Роскомнадзору предстоит ознакомиться с текстом закона и выработать правоприменительную практику. В Китае также некоторые операторы умеют распознавать трафик VPN и блокировать его, но для этого нужно дорогостоящее оборудование, которое есть не у всех.