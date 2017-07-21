Депутаты разрешили судам запрещать гражданам пользоваться мессенджерами

Закон вводит в законодательство понятие «мессенджер» Максим Стулов / Ведомости

Госдума приняла в третьем чтении две инициативы, регулирующие интернет-отрасль: одни поправки устанавливают требования к работе мессенджеров, другие ограничивают на территории России действия анонимайзеров, позволяющих обходить блокировки Роскомнадзора.

Закон, регулирующий деятельность мессенджеров, вводит в законодательство понятие «мессенджер» и прописывает обязанности этих сервисов. Он обяжет мессенджеры блокировать конкретному пользователю возможность передавать сообщения с противоправной информацией и делать это в течение суток с момента получения такого требования Роскомнадзора.

Также мессенджеры будут обязаны обеспечивать возможность передачи электронных сообщений по инициативе госорганов в соответствии с российским законодательством.

Ранее один из авторов законопроекта, депутат-справедливоросс Олег Николаев сообщил vc.ru, что во втором чтении депутаты добавили поправку: отдельным пользователям может быть ограничен доступ к тому или иному мессенджеру по решению суда. Он отвечал на вопрос о возможности фильтрации сообщений пользователей – такое предположение сделало издание «Медуза», обратившее внимание на пункт, гласящий: организатор распространения информации в интернете не должен передавать сообщения своих пользователей в случаях, которые должно определить правительство. «Если вдруг кто-то использует мессенджеры для противозаконной деятельности, должна быть возможность такую деятельность пресечь», – объяснил Николаев. Как будут выявлять и искать нарушителей, он не уточнил, по его мнению, это позднее определит правительство.

Председатель думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин на это заявил: «Вводящееся регулирование предусматривает санкции только в отношении операторов мессенджеров в случае, если они содействуют нарушению закона. Никаких штрафов или прямых запретов в отношении пользователей не планируется». Он добавил, что операторы мессенджеров должны пресекать распространение спама в случае поступления жалоб пользователей в Роскомнадзор. «Еще раз хочу напомнить: единственный новый вид административного наказания, который сейчас вводится, - это штрафы в отношении операторов мессенджеров», - сказал Левин (цитаты «Интерфакса»).

Доступ к самим мессенджерам может быть ограничен только на основании судебного решения.

Сведения об абонентском номере пользователей мессенджера могут передаваться третьим лицам только с согласия пользователей, следует из законопроекта. Он также обязывает мессенджер идентифицировать пользователей по абонентскому номеру оператора на основании договора с оператором, за исключением ряда случаев. Кроме того, в законе прописывается, что мессенджеры, принадлежащие зарегистрированным в России юрлицам или гражданам России, вправе идентифицировать по их абонентскому номеру.

Большинство мессенджеров при регистрации требуют идентифицировать по номеру телефона, например Telegram, WhatsApp. Не требует идентификации, например, мессенджер социальной сети Facebook. Эти поправки нужны потому, что в мессенджерах сейчас можно найти любой контент, в том числе наркотики, экстремистский контент или информацию, которая угрожает здоровью детей, объясняли депутаты.

В случае неисполнения мессенджером требований профильного федерального органа исполнительной власти об ограничении рассылки массовых электронных сообщений, публикации и (или) передачи сообщений c противоправной информацией закон разрешает оператору связи ограничить доступ к этому сервису по решению суда. Ко второму чтению документа из оснований для ограничения доступа к мессенджеру было исключено решение уполномоченного федерального органа власти, сообщает ТАСС.

Законопроект в Думу внесли заместители председателя думского комитета по информационной политике Марина Мукабенова («Единая Россия») и Александр Ющенко (КПРФ) и уже упомянутый Олег Николаев, член комитета Госдумы по экономической политике.

Также депутаты в третьем чтении одобрили закон о запрете анонимайзеров. По новым требованиям анонимайзеры должны будут внести в черный список перечень сайтов с запрещенной информацией. Иначе они будут заблокированы сами. Также поправки дают право Роскомнадзору блокировать сайты, на которых размещена информация о способах и средствах обхода блокировок. Поисковые системы должны будут удалить из поисковой выдачи ссылки на сайты, включенные в реестр запрещенных Роскомнадзором.