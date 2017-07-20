Интернет и digital
Статья опубликована в № 4367 от 20.07.2017 под заголовком: Госдума взялась за интернет

Госдума одобрила блокировку мессенджеров и анонимайзеров

Рассмотрение поправок о штрафах для социальных сетей перенесено на осень после критики правительства
  • Екатерина Брызгалова,
  • Павел Кантышев
  • / Ведомости

Депутаты Госдумы приняли 19 июля сразу в двух чтениях поправки в закон «Об информации...», регулирующие работу мессенджеров и анонимайзеров.

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