Креативность агитации за Путина оценили на троечку

У других кандидатов с этим еще хуже, считают эксперты

Агитационные материалы за кандидата в президенты Владимира Путина получили 3 балла за креативность Максим Стулов / Ведомости / Ведомости

Эксперты оценили креативность агитационных материалов за кандидата в президенты Владимира Путина на 3 балла по пятибалльной шкале – таков результат опроса, проведенного в начале марта комитетом по политическим технологиям Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО). В целом оценка агитпродукции за Путина составила 3,85 балла, кроме креативности учитывалось также позиционирование кандидата, отстройка от конкурентов, качество технического исполнения. Агитацию за телеведущую Ксению Собчак и выдвиженца КПРФ Павла Грудинина эксперты оценили в 3,25 балла, агитпродукцию лидера ЛДПР Владимира Жириновского – в 3 балла.

Креативность агитационных материалов в поддержку Собчак и Грудинина оценена в 2,5 балла, Жириновского и Григория Явлинского («Яблоко») – в 2 балла. С информационной повесткой штаб Путина работает на четверку – лучше всего дело обстоит с созданием информационных поводов, хуже всего – с ответной реакцией на негатив. Второе место по этому параметру занимает штаб Собчак – у нее по всем показателям тройка.

В дебатах лучше всего себя проявил Жириновский, считают эксперты, оценившие его действия в 3,7 балла. Далее следуют Собчак (3,5 балла) и Явлинский (2,8 балла). Исследование проводилось 3–4 марта, были опрошены 42 члена комитета РАСО по политтехнологиям.

Председатель комитета по политтехнологиям РАСО Евгений Минченко особо выделяет ролики Грудинина, которые позиционируют его как новое лицо и социально ответственного успешного предпринимателя. Однако это позиционирование, по мнению эксперта, не соблюдается Грудининым в публичных выступлениях и дебатах. Реклама Путина традиционна и ничего не добавляет к образу кандидата, хотя этого и не нужно, поскольку он лидер по созданию информационных поводов, добавляет Минченко.

Политконсультант Евгений Сучков говорит, что, по данным проведенных его коллегами исследований, дебаты не способствуют росту кандидатов: исключение – Собчак, хотя одновременно с ростом ее узнаваемости вырос и антирейтинг. Содержание речей дебатирующих не волнует аудиторию, люди обращают внимание на поведение, отмечает эксперт, а атмосфера дебатов вряд ли способствует решению задачи повышения явки и, наоборот, отталкивает избирателей от участия в выборах.

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