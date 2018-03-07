У правительства много замечаний к примирительным процедурам

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Законопроект о совершенствовании примирительных процедур Верховный суд одобрил в январе этого года Максим Стулов / Ведомости

Расширение возможностей альтернативной процедуры урегулирования споров на административные и другие публичные правоотношения противоречит закрепленному в этом же законе принципу равноправия сторон, говорится в отзыве правительства. Неочевидна необходимость введения специального судебного примирителя в качестве посредника, так как уже существует независимое лицо – медиатор, который выполняет функции примирения сторон, причем не только на стадии судебного процесса, но и до суда. А предлагаемый механизм финансирования судебных примирителей из сумм госпошлины, уплаченной при обращении в суд, идет вразрез с Бюджетным кодексом, говорится в отзыве.

Законопроект о совершенствовании примирительных процедур Верховный суд одобрил в январе этого года. Среди основных нововведений – появление так называемых судебных примирителей (из числа бывших судей и сотрудников аппарата судов) и наделение суда правом на «примирительную инициативу», т. е. дать возможность отложить или приостановить производство по делу, предложив сторонам использовать примирительные процедуры. Законопроект также расширяет возможности альтернативной процедуры, распространяя ее на споры с участием госорганов, в том числе возникшие в связи с предпринимательской деятельностью. Документ подготовлен по поручению президента по итогам его встречи с представителями бизнеса.

Полная версия доступна только подписчикам Подписка на бумажную газету и другие тарифы Подписка на «Ведомости» — это: Доступ ко всем материалам с любых устройств

Свежий номер в разделе «Газета»

Возможность комментировать статьи

Общее избранное на всех устройствах

Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями Подарки для годовых подписчиков {{gift}}