У правительства много замечаний к примирительным процедурам
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Расширение возможностей альтернативной процедуры урегулирования споров на административные и другие публичные правоотношения противоречит закрепленному в этом же законе принципу равноправия сторон, говорится в отзыве правительства. Неочевидна необходимость введения специального судебного примирителя в качестве посредника, так как уже существует независимое лицо – медиатор, который выполняет функции примирения сторон, причем не только на стадии судебного процесса, но и до суда. А предлагаемый механизм финансирования судебных примирителей из сумм госпошлины, уплаченной при обращении в суд, идет вразрез с Бюджетным кодексом, говорится в отзыве.
Законопроект о совершенствовании примирительных процедур Верховный суд одобрил в январе этого года. Среди основных нововведений – появление так называемых судебных примирителей (из числа бывших судей и сотрудников аппарата судов) и наделение суда правом на «примирительную инициативу», т. е. дать возможность отложить или приостановить производство по делу, предложив сторонам использовать примирительные процедуры. Законопроект также расширяет возможности альтернативной процедуры, распространяя ее на споры с участием госорганов, в том числе возникшие в связи с предпринимательской деятельностью. Документ подготовлен по поручению президента по итогам его встречи с представителями бизнеса.
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