Политика / Безопасность и право
Статья опубликована в № 4522 от 07.03.2018 под заголовком: Примирение вызывает сомнения

У правительства много замечаний к примирительным процедурам

Белый дом раскритиковал законопроект Верховного суда
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Расширение возможностей альтернативной процедуры урегулирования споров на административные и другие публичные правоотношения противоречит закрепленному в этом же законе принципу равноправия сторон, говорится в отзыве правительства. Неочевидна необходимость введения специального судебного примирителя в качестве посредника, так как уже существует независимое лицо – медиатор, который выполняет функции примирения сторон, причем не только на стадии судебного процесса, но и до суда. А предлагаемый механизм финансирования судебных примирителей из сумм госпошлины, уплаченной при обращении в суд, идет вразрез с Бюджетным кодексом, говорится в отзыве.

Законопроект о совершенствовании примирительных процедур Верховный суд одобрил в январе этого года. Среди основных нововведений – появление так называемых судебных примирителей (из числа бывших судей и сотрудников аппарата судов) и наделение суда правом на «примирительную инициативу», т. е. дать возможность отложить или приостановить производство по делу, предложив сторонам использовать примирительные процедуры. Законопроект также расширяет возможности альтернативной процедуры, распространяя ее на споры с участием госорганов, в том числе возникшие в связи с предпринимательской деятельностью. Документ подготовлен по поручению президента по итогам его встречи с представителями бизнеса.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам с любых устройств
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике