Павла Грудинина не снимут с выборов

Представители Грудинина подчеркивали, что никаких счетов заграницей у него нет Вадим Массалимов/ТАСС

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) не имеет правовых оснований для рассмотрения вопроса о снятии кандидата Павла Грудинина с выборов президента. Об этом на заседании Центризбиркома заявил его член Николай Булаев.

«У нас есть заявление от 8 января, которое для нас очень важный документ, он утверждает, что у него ничего нет за рубежом и он не хранит за рубежом денег и не пользуется зарубежными финансовыми инструментами», - сказал Булаев. При этом он отметил, что информация о новых незадекларированных счетах Грудинина будет размещена на участках в день выборов.

В понедельник ЦИК заявил, что налоговая служба Швейцарии в ответ на запрос ФНС предоставила информацию о наличии у кандидата от КПРФ на момент выдвижения 13 счетов в швейцарских банках. По данным налоговой службы Швейцарии, на счетах находилось около $1 млн и 5 кг золота.

Закон требует от кандидата закрыть зарубежные счета к моменту подачи документов на регистрацию. «Наличие незакрытых счетов на момент регистрации и дезинформация по этому поводу являются безусловным основанием для снятия кандидата. Но ЦИК считает, что этот вопрос должен решить Верховный суд», – заявлял тогда член Центризбиркома Александр Кинев, отметив, что обращение в суд – право, а не обязанность ЦИК.

В КПРФ заявили, что подадут жалобу на членов ЦИК в Генпрокуратуру. Представители Грудинина подчеркивали, что никаких счетов за границей у него нет.