Меркель переизбрали канцлером Германии на четвертый срок

Ее кандидатуру поддержало большинство депутатов бундестага
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Депутаты бундестага большинством голосов переизбрали Ангелу Меркель на пост канцлера ФРГ на четвертый срок, сообщает Deutsche Welle. Ее кандидатуру поддержали 364 парламентария, против проголосовали 315, еще девять человек воздержались.

Позднее в среду президент Франк-Вальтер Штайнмайер вручит Меркель грамоту о назначении на должность федерального канцлера на четырехлетний срок. Затем Меркель приведут к присяге перед бундестагом и бундесратом (федеральным советом). Первое заседание нового правительства под председательством Меркель состоится во второй половине дня.

В кабинет министров вошли представители возглавляемого Меркель блока Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС), а также согласившейся на коалицию Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

Процесс формирования нового правительства длился 171 день и стал самым долгим в истории послевоенной Германии. По итогам прошедших 24 сентября 2017 г. выборов в бундестаг блок ХДС/ХСС получил 33% голосов, СДПГ 20,5%, Левая партия 9,2%, «Союз-90/Зеленые» 8,9%, Свободная демократическая партия (СвДП) 10,7%, правопопулистская «Альтернатива для Германии» 12,6%.

Поскольку ни одна из прошедших в парламент партий не набрала большинства, победители выборов консерваторы из ХДС/ХСС были вынуждены начать консультации о формировании коалиции с другими партиями. Первая попытка переговоров с либералами из СвДП в конце 2017 г. провалилась, и только 12 марта 2018 г. после напряженных переговоров между ХДС/ХСС и СДПГ было подписано коалиционное соглашение и сформировано новое правительство.

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Комментарии  ()
4vedomosti.ru
11:08 14.03.2018
Такие вещи нашему обывателю не понять им бы что попроше. Царь-холоп, друг-враг.
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