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Самые влиятельные женщины мира – 2017

В рейтинг Forbes вошли две россиянки – Эльвира Набиуллина и Маргарита Симоньян
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