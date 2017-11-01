Самые влиятельные женщины мира – 2017
В рейтинг Forbes вошли две россиянки – Эльвира Набиуллина и Маргарита Симоньян
1. Канцлер Германии Ангела Меркель
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2. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй
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3. Филантроп Мелинда Гейтс
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4. Главный операционный директор Facebook Шерил Сэндберг
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5. Гендиректор General Motors Мэри Барра
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6. Гендиректор Google и YouTube Сьюзен Войжитски
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7. Президент и главный исполнительный директор американской инвестиционной фирмы Fidelity Investments (FMR) Абигейл Джонсон
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8. Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард
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9. Председатель совета директоров Santander Ана Патрисия Ботин
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10. Гендиректор IBM Джинни Рометти
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49. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина
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52. Главный редактор телеканала RT и информагентства «Россия сегодня» Маргарита Симоньян
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