Немецкие социал-демократы согласились создать коалицию с блоком Меркель

Решение СДПГ открывает Ангеле Меркель путь к переизбранию на пост канцлера Германии Virginia Mayo / AP

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) одобрила формирование правящей коалиции с блоком Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС). За создание коалиции проголосовали 66% членов партии. Как отмечают немецкие СМИ, решение СДПГ открывает Ангеле Меркель, возглавляющей блок ХДС/ХСС, путь к переизбранию на пост канцлера Германии.

Меркель поприветствовала решение социал-демократов. «Я поздравляю СДПГ с этим ясным результатом, рада дальнейшему сотрудничеству во благо нашей страны», – сказала она. Генеральный секретарь ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр назвала решение СДПГ хорошим.

Альянс Меркель и социал-демократы не могут сформировать правительство с сентябрьских выборов в бундестаг. По итогам выборов блок ХДС/ХСС получил 246 мест в парламенте, СДПГ – 153 мандата. Голосование о создании коалиции прошло спустя 161 день после выборов в парламент. Это самый продолжительный процесс формирования коалиции за всю историю послевоенной Германии, отмечает немецкое агентство dpa.

Социал-демократическая партия Германии считалась крупнейшей оппозиционной партией в бундестаге и второй после блока ХДС/ХСС по численности в правительстве страны. После решения СДПГ объединиться с правящим блоком крупнейшей оппозиционной партией в немецком парламенте стала «Альтернатива для Германии», объединяющая национал-консерваторов и евроскептиков. По итогам сентябрьских выборов она получила 94 места в парламенте.

После выборов Меркель сначала пыталась провести переговоры о создании коалиции с «зелеными» и «свободными демократами», но противоречия по ключевым вопросам (прежде всего о беженцах и о реформе Евросоюза) оказались непреодолимыми. Тогда Меркель оставалось либо согласиться на повторные выборы, либо сформировать коалицию с СДПГ. Она выбрала второй вариант.