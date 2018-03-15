Политика / Демократия
Статья опубликована в № 4526 от 15.03.2018 под заголовком: Мусор стал политикой

Референдум о мусоре готовы совместить с выборами губернатора Подмосковья

Если референдум разрешат, он может пройти в сентябре
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Мособлизбирком в среду рассмотрел обращения инициативных групп о вынесении на областной референдум трех вопросов – о введении запрета на строительство мусоросжигательных заводов, введении раздельного сбора мусора и возвращении пенсионерам права на бесплатный проезд в общественном транспорте, сообщает сайт комиссии. По словам зампредседателя Мособлизбиркома Натальи Земсковой, документы переданы в Мособлдуму, которой предстоит проверить их на соответствие закону. Если обращения пройдут проверку, избирком рассмотрит вопрос о регистрации инициативных групп.

Возглавивший инициативную группу муниципальный депутат Дмитрий Трунин рассказал, что активисты уже не первый раз пытаются организовать референдум на животрепещущую для жителей тему. В ноябре Мособлдума уже отклонила аналогичную заявку со ссылкой на некорректную формулировку вопросов. Активисты учли критику и скорректировали ее. Мособлдума должна дать ответ в течение 20 дней, если он будет положительным, то активистам предстоит собрать 120 000 подписей в поддержку своей инициативы.

А 31 марта организаторы референдума планируют митинг в центре Москвы, чтобы привлечь внимание к проблеме. Когда подмосковный губернатор Андрей Воробьев избирался в первый раз, он обещал решить проблему со свалками, напоминает Трунин, но произошел просто передел рынка. Месяц назад в интервью «Ведомостям» Воробьев дал понять, что готов к следующему губернаторскому сроку (выборы пройдут в Подмосковье в сентябре 2018 г.). Представители правительства области переадресовали вопросы «Ведомостей» в облизбирком. Собеседник «Ведомостей» в «Единой России» уверен, что Мособлдума, где большинство у этой партии, примет политкорректное решение. Политический юрист Гарегин Митин говорит, что, по крайней мере, вопрос о запрете строительства заводов не может быть признан соответствующим закону – по Конституции такого рода запреты могут быть введены только федеральным законом.

В конце 2016 г. правительство утвердило программу «Чистая страна», которая предусматривает строительство пяти мусоросжигательных заводов, четыре должны быть построены в Подмосковье и один – в Татарстане. Строительство всех пяти заводов оценивается в 150 млрд руб. Конкурс на строительство выиграла структура с участием «Ростеха» – «РТ-инвест» (на 25,01% принадлежит «Ростеху», на 74,99% – «Царицын капиталу» Андрея Шипелова).

Жители Подмосковья активно протестуют против строительства мусоросжигательных заводов и требуют закрыть свалки, которые работают с нарушениями. За минувшие выходные массовые протесты прошли в семи подмосковных городах. Отсутствие гибкой реакции подмосковных властей на экологическую повестку освобождает площадку для оппозиционной риторики, предупреждает политолог Михаил Виноградов.

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