Госпрограмму вооружений поправят с учетом представленной Путиным ракеты
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Новое гиперзвуковое оснащение для межконтинентальных баллистических ракет (МБР) «Авангард» заменит в госпрограмме вооружений до 2027 г. ракетный комплекс «Рубеж», сообщил ТАСС. Это, по мнению источника агентства, произойдет из-за нехватки средств на обе программы и большого значения «Авангарда» для обеспечения обороноспособности России.
«Авангард» был представлен президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию 1 марта. Во вторник министр обороны Сергей Шойгу заявил о необходимости внести в госпрограмму вооружений поправки, учитывающие послание президента.
Гиперзвуковое планирующее оснащение (летательный аппарат с ядерной боевой частью) «Авгангард» планируется устанавливать на ракеты шахтного базирования УР100Н УТТХ и, в перспективе, на новую ракету «Сармат».
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