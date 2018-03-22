Политика / Власть

Госпрограмму вооружений поправят с учетом представленной Путиным ракеты

Ракетные войска откажутся от комплекса «Рубеж», чтобы хватило денег на «Авангард»
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Новое гиперзвуковое оснащение для межконтинентальных баллистических ракет (МБР) «Авангард» заменит в госпрограмме вооружений до 2027 г. ракетный комплекс «Рубеж», сообщил ТАСС. Это, по мнению источника агентства, произойдет из-за нехватки средств на обе программы и большого значения «Авангарда» для обеспечения обороноспособности России.

«Авангард» был представлен президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию 1 марта. Во вторник министр обороны Сергей Шойгу заявил о необходимости внести в госпрограмму вооружений поправки, учитывающие послание президента.

Гиперзвуковое планирующее оснащение (летательный аппарат с ядерной боевой частью) «Авгангард» планируется устанавливать на ракеты шахтного базирования УР100Н УТТХ и, в перспективе, на новую ракету «Сармат».

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