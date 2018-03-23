Политика / Безопасность и право
Статья опубликована в № 4532 от 23.03.2018 под заголовком: Флоту не хватит кораблей

В России провалена программа строительства военно-морского флота

Программы для авиации и РВСН выполнены гораздо лучше
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Ввод в строй новых кораблей основных боевых классов согласно госпрограмме вооружений до 2020 г. (ГПВ-2020, принята в 2011 г.), равно как и ремонт, провален. К таким выводам приходит журнал Центра анализа стратегий и технологий «Экспорт вооружений», сравнивая заявленные планы и их фактическое выполнение. Ожидать за остающиеся два года серьезного улучшения ситуации нет оснований, констатирует автор статьи Максим Шеповаленко. Флот наряду с ВВС (ныне – ВКС) был в числе финансовых приоритетов ГПВ-2020: на него планировалось выделить 5 трлн из общей суммы в 19 трлн руб., причем на строительство новых кораблей планировалось выделить 47% от этой суммы.

Как подчеркивает Шеповаленко, среди причин невыполнения программы – слабость судостроительной и судоремонтной базы еще с советских времен, а также слабость машиностроительной базы для судостроения. Последнее привело к тому, что после введения в 2014 г. санкций крупные надводные корабли лишились двигателей: газотурбинные производились на Украине, а дизельные для ряда проектов – в Германии. По словам человека, близкого к руководству Минобороны, производство газотурбинных двигателей налажено на рыбинском «Сатурне» и проблема будет окончательно решена к 2020 г., часть дизельных заменяются на китайские, хоть их качество и ниже.

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