В России провалена программа строительства военно-морского флота
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Ввод в строй новых кораблей основных боевых классов согласно госпрограмме вооружений до 2020 г. (ГПВ-2020, принята в 2011 г.), равно как и ремонт, провален. К таким выводам приходит журнал Центра анализа стратегий и технологий «Экспорт вооружений», сравнивая заявленные планы и их фактическое выполнение. Ожидать за остающиеся два года серьезного улучшения ситуации нет оснований, констатирует автор статьи Максим Шеповаленко. Флот наряду с ВВС (ныне – ВКС) был в числе финансовых приоритетов ГПВ-2020: на него планировалось выделить 5 трлн из общей суммы в 19 трлн руб., причем на строительство новых кораблей планировалось выделить 47% от этой суммы.
Как подчеркивает Шеповаленко, среди причин невыполнения программы – слабость судостроительной и судоремонтной базы еще с советских времен, а также слабость машиностроительной базы для судостроения. Последнее привело к тому, что после введения в 2014 г. санкций крупные надводные корабли лишились двигателей: газотурбинные производились на Украине, а дизельные для ряда проектов – в Германии. По словам человека, близкого к руководству Минобороны, производство газотурбинных двигателей налажено на рыбинском «Сатурне» и проблема будет окончательно решена к 2020 г., часть дизельных заменяются на китайские, хоть их качество и ниже.
- Доступ ко всем материалам с любых устройств
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}