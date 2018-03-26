СКР выявил «серьезные нарушения» в сгоревшем торговом центре в Кемерове

Серьезные нарушения были допущены как при вводе торгового центра в эксплуатацию, так и в процессе его работы Александр Кряжев / РИА Новости

Следственный комитет России (СКР) выявил серьезные нарушения в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», где в результате пожара погибли более 60 человек, сообщает пресс-служба ведомства.

«Серьезные нарушения были допущены как при вводе торгового центра в эксплуатацию, так и в процессе его работы», - говорится в сообщении. В частности, пожарные выходы в здании были заблокированы, сообщил СКР.

Кроме того, сотрудник частного охранного предприятия при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения, говорится в сообщении. Ведомство называет охранника «пятым подозреваемым» по делу, сейчас решается вопрос о его задержании. Имя охранника не приводится. Где он сейчас находится, в ведомстве не уточнили.

До этого по делу о пожаре были задержаны и допрошены четверо подозреваемых. Это технический директор компании - собственника здания, арендатор помещения, где предположительно начался пожар, а также сотрудник и руководитель организации, которая обслуживала пожарную сигнализацию.

«Окончательные выводы о причинах пожара и виновных в трагедии будут сделаны по итогам проведения следственных и процессуальных действий и судебных экспертиз», - подчеркивают в СКР.

При пожаре в Кемерове погибло более 60 человек

Пожар в торговом центре начался днем 25 марта. По одной из версий, он мог начаться на последнем этаже здания в детской игровой комнате. Рядом находились залы кинотеатра, в которых оказались заблокированы люди. Согласно последним данным, в результате пожара погибли 64 человека, еще 52 пострадали, 12 человек госпитализированы. Министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Пучков уточнял, что спасатели «еще не подняли» шесть человек, поисковая операция продолжается.

Источник «Ведомостей» в МЧС указывал, что электричество в здании «Зимней вишни» выключилось быстро и в темноте охранники не сумели помочь людям покинуть помещение должным образом.

В Кемеровской области с 27 марта объявлен трехдневный траур. Вице-губернатор области Владимир Чернов сообщал, что родственники погибших получат по 1 млн руб. от собственника ТРЦ, еще по 1 млн руб. - от областной администрации.

По факту пожара заведено уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности, нарушении требований пожарной безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц, и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее президент Владимир Путин перенес церемонии награждения молодых деятелей культуры и за произведения для детей и юношества, анонсированные Кремлем. При этом рабочий график президента, касающийся визита в Россию эмира Катара Аль Тани, не менялся. На вопрос, планирует ли Путин посетить Кемерово в связи с трагедией, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил, что если глава государства «примет такое решение», то об этом объявят.

При пожаре в Кемерове погибло более 60 человек