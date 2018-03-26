Путин перенес праздничные мероприятия из-за трагедии в Кемерове

Оценивать действия Амана Тулеева, не приехавшего к месту происшествия, в Кремле не стали

Сергей Гунеев / Ведомости

Президент Владимир Путин и его администрация глубоко соболезнуют родственникам погибших на пожаре в торговом комплексе «Зимняя вишня» в Кемерове, сказал журналистам в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, Путин перенес на более поздний срок церемонии награждения премиями молодых деятелей культуры и за произведения для детей и юношества, которые Кремль анонсировал ранее. Эти церемонии предположительно перенесены на конец этой недели, уточнил представитель Кремля.

Рабочий график президента, касающийся визита в Россию эмира Катара Аль Тани, остается неизменным. «В рамках этого рабочего визита состоится беседа Путина с Аль Тани в узком составе, затем последуют российско-катарские переговоры в формате рабочего обеда. Стороны также подпишут на полях этого визита ряд соглашений», - сказал Песков.

На вопрос о возможности объявления президентом всероссийского траура в связи с трагедией в Кемерове Песков ответить затруднился: «Пока не располагаю информацией, не могу ответить на этот вопрос». Трехдневный траур по погибшим объявлен в Кемеровской области, напомнил Песков.

Пресс-секретарь президента отказался оценить действия губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, который не приехал на место пожара. «Вопрос совершено некорректный. Дальше, пожалуйста», — сказал он, отвечая на вопрос о возможных претензиях Кремля к Тулееву. На вопрос планирует ли Путин посетить Кемерово в связи с трагедией, Песков ответил, что если глава государства «примет такое решение», то об этом объявят.

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове начался 25 марта. По последним данным, погибли 64 человека. Министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Пучков ранее сообщил, что спасатели «еще не подняли» шесть человек, поисковая операция продолжается.

Источник «Ведомостей» в МЧС рассказал, что электричество в здании торгового центра выключилось быстро и в темноте охранники, деятельность которых сейчас проверяется следственными (СКР) и контролирующими органами (Росгвардия), не смогли помочь людям покинуть помещение должным образом.

Начальник отдела по связям с общественностью кемеровской администрации Лариса Деменева сообщила радиостанции «Говорит Москва», что Тулеев не приехал на место пожара по совету Пучкова, чтобы не мешать спасательной операции.

В связи с трагедией в Кемеровской области с 27 марта объявлен трехдневный траур. Семьи погибших получат по 1 млн руб. от собственника ТРЦ, сообщал вице-губернатор Кемеровской области Владимир Чернов. Еще по 1 млн руб. родственникам жертв пожара направит областная администрация.

Следователи возбудили по факту пожара уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности, нарушении требований пожарной безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц, и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В рамках расследования задержаны четыре человека. Среди них руководитель управляющей компании, обслуживавшей ТРЦ, и арендатор помещения, в котором предположительно находился эпицентр возгорания.