Сгоревшую «Зимнюю вишню» ввели в эксплуатацию без согласования с МЧС

Запланированная в 2016 г. проверка «Зимней вишни» не состоялась из-за надзорных каникул Александр Кряжев / РИА Новости

МЧС России не согласовало специальные технические условия, необходимые для введения в эксплуатацию после реконструкции торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерове. Об этом ТАСС сообщил главный государственный инспектор по пожарному надзору МЧС Ринат Еникеев.

«В 2013 г. к МЧС обращалась организация для согласования специальных технических условий для торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня". Рассмотрев данные проектные решения, МЧС отказало в их согласовании, так как они не в полной мере учитывали требования противопожарной защищенности объекта», – сказал Еникеев.

Проверку «Зимней вишни» должны были проводить в 2016 г., но из-за надзорных каникул для малого бизнеса этого не произошло, заявлял ранее Еникеев. Налоговые каникулы не освобождают частных предпринимателей от обязанности обеспечить безопасность людей, указывал в свою очередь президент Владимир Путин, прибывший в Кемерово. «Каникулы – это каникулы, к безопасности это не относится. Причем здесь налоговые каникулы?» – цитировал слова президента ТАСС.

В 2013 г. администрация Кемерова дала разрешение на преобразование кондитерской фабрики в торговый центр – «видимо, с большими нарушениями, в том числе и строительными», заявил во вторник на совещании с Путиным председатель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин. Он пообещал разобраться с администрацией, санкционировавшей запуск торговых площадей. В «Зимней вишне» размещались 27 разнопрофильных организаций, которые, по сути, никем не контролировались, отметил Бастрыкин.

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в центре Кемерова произошел 25 марта. Согласно последним официальным данным, в результате трагедии погибли 64 человека, из них 41 – дети, сообщал «Интерфакс» со ссылкой на списки погибших МВД и МЧС. СК возбудил дела по трем статьям Уголовного кодекса: 109, 219 и 238 (причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Пятеро подозреваемых задержаны.

Причину пожара установят после проведения экспертизы. «Либо это самовозгорание в результате плохой электрики, которую замкнуло, либо версия, в которую меньше верим, – применение открытого огня», – говорил Бастрыкин.

Во время пожара двери в кинозалы ТРЦ, где находилось много детей, были заблокированы, система безопасности здания в целом фактически не функционировала, отмечал Бастрыкин. Система оповещения после получения сигнала о пожаре была отключена сотрудником ЧОПа, сообщал ранее СК. «Основной состав этого персонала сбежал, бросил на произвол родителей и детей. Те работники, которые должны были отвечать за безопасность, за организацию эвакуации, они все первыми разбежались. У нас же практически нет потерь со стороны штата торгового центра», – указывал председатель СК. По его словам, следствие пока не может установить, кто из сотрудников администрации отвечал за обеспечение порядка в игровой комнате, «кто закрыл, почему билетеры закрыли двери».

Путин, прибывший в Кемерово 27 марта, поручил Бастрыкину дать правовую оценку действиям каждого должностного лица, причастного к трагедии. «Без денег справку нельзя получить, а за деньги все что угодно подпишут», – заметил он.

Трагедия в Кемерове может поставить под угрозу реформу контрольно-надзорной деятельности, говорили «Ведомостям» два федеральных чиновника. «Будем делать серьезные выводы после детального анализа происшедшего», – пообещал министр по делам открытого правительства Михаил Абызов, курирующий реформу.

Крупнейшие по числу жертв трагедии в торговых центрах и развлекательных заведениях