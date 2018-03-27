Сгоревшую «Зимнюю вишню» ввели в эксплуатацию без согласования с МЧС
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МЧС России не согласовало специальные технические условия, необходимые для введения в эксплуатацию после реконструкции торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерове. Об этом ТАСС сообщил главный государственный инспектор по пожарному надзору МЧС Ринат Еникеев.
«В 2013 г. к МЧС обращалась организация для согласования специальных технических условий для торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня". Рассмотрев данные проектные решения, МЧС отказало в их согласовании, так как они не в полной мере учитывали требования противопожарной защищенности объекта», – сказал Еникеев.
Проверку «Зимней вишни» должны были проводить в 2016 г., но из-за надзорных каникул для малого бизнеса этого не произошло, заявлял ранее Еникеев. Налоговые каникулы не освобождают частных предпринимателей от обязанности обеспечить безопасность людей, указывал в свою очередь президент Владимир Путин, прибывший в Кемерово. «Каникулы – это каникулы, к безопасности это не относится. Причем здесь налоговые каникулы?» – цитировал слова президента ТАСС.
В 2013 г. администрация Кемерова дала разрешение на преобразование кондитерской фабрики в торговый центр – «видимо, с большими нарушениями, в том числе и строительными», заявил во вторник на совещании с Путиным председатель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин. Он пообещал разобраться с администрацией, санкционировавшей запуск торговых площадей. В «Зимней вишне» размещались 27 разнопрофильных организаций, которые, по сути, никем не контролировались, отметил Бастрыкин.
Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в центре Кемерова произошел 25 марта. Согласно последним официальным данным, в результате трагедии погибли 64 человека, из них 41 – дети, сообщал «Интерфакс» со ссылкой на списки погибших МВД и МЧС. СК возбудил дела по трем статьям Уголовного кодекса: 109, 219 и 238 (причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Пятеро подозреваемых задержаны.
Причину пожара установят после проведения экспертизы. «Либо это самовозгорание в результате плохой электрики, которую замкнуло, либо версия, в которую меньше верим, – применение открытого огня», – говорил Бастрыкин.
Во время пожара двери в кинозалы ТРЦ, где находилось много детей, были заблокированы, система безопасности здания в целом фактически не функционировала, отмечал Бастрыкин. Система оповещения после получения сигнала о пожаре была отключена сотрудником ЧОПа, сообщал ранее СК. «Основной состав этого персонала сбежал, бросил на произвол родителей и детей. Те работники, которые должны были отвечать за безопасность, за организацию эвакуации, они все первыми разбежались. У нас же практически нет потерь со стороны штата торгового центра», – указывал председатель СК. По его словам, следствие пока не может установить, кто из сотрудников администрации отвечал за обеспечение порядка в игровой комнате, «кто закрыл, почему билетеры закрыли двери».
Путин, прибывший в Кемерово 27 марта, поручил Бастрыкину дать правовую оценку действиям каждого должностного лица, причастного к трагедии. «Без денег справку нельзя получить, а за деньги все что угодно подпишут», – заметил он.
Трагедия в Кемерове может поставить под угрозу реформу контрольно-надзорной деятельности, говорили «Ведомостям» два федеральных чиновника. «Будем делать серьезные выводы после детального анализа происшедшего», – пообещал министр по делам открытого правительства Михаил Абызов, курирующий реформу.
Крупнейшие по числу жертв трагедии в торговых центрах и развлекательных заведениях
В результате обрушения купола аквапарка погибло 28 человек (из них восемь детей), 193 человека получили ранения (в том числе 51 ребенок). Общая площадь обрушения – 5000 кв. м. Следствие возложило вину на проектировщика крыши архитектора Нодара Канчели и главу Мосгорэкспертизы Анатолия Воронина. В 2006 г. столичная прокуратура признала чиновника не причастным к трагедии и амнистировала архитектора.
В результате пожара погибло 25 человек. Причиной возгорания стал поджог. В июле 2009 г. верховный суд Коми приговорил исполнителей к пожизненному заключению.
В результате обрушения кровли и железобетонных конструкций рынка погибло 68 человек, 39 человек получили ранения. Общая площадь обрушения составила 3000 кв. м. Спецкомиссия, созданная правительством Москвы, пришла к выводам, что причиной обрушения стала неудовлетворительная эксплуатация здания.
В результате неосторожного использования пиротехники в клубе произошел пожар. Погибло 156 человек, пострадало 78. В апреле 2013 г. суд приговорил владельца, исполнительного директора, арт-директора клуба и пожарного инспектора, проверявшего заведение, к различным срокам заключения в колониях общего режима.
При пожаре погибли 19 человек, 61 человек получил ранения. Общая площадь возгорания – 4000 кв. м. По данным следствия, причиной пожара стали нарушения требований пожарной безопасности, а также использование здания, не подходящего для торгового центра.
При пожаре погибло не меньше 64 человек (поиск пропавших без вести и разбор завалов продолжаются), еще 52 пострадали, 12 человек госпитализированы. Общая площадь возгорания – около 1600 кв. м с последующим обрушением кровли. Что именно произошло в торговом центре и как именно начался пожар, до сих пор официально не установлено. СКР сообщил о задержании и допросе четырех человек.