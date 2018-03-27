Суд отказался снять запрет с расследования Навального о Дерипаске

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В феврале Олег Дерипаска обратился в Усть-Лабинский районный суд с иском о защите частной жизни к Анастасии Вашукевич и Александру Кириллову Александр Вильф / РИА Новости

Обеспечительные меры, которые позволили заблокировать расследование Алексея Навального про бизнесмена Олега Дерипаску и руководителя аппарата правительства, вице-премьера Сергея Приходько, оставлены в силе. Такое решение принял Краснодарский краевой суд: частная жалоба Навального на определение суда от 9 февраля отклонена.

«Сторона Дерипаски обратилась с ходатайством к суду о проведении заседания в закрытом режиме, так как в процессе рассмотрения могут быть раскрыты обстоятельства частной жизни моего доверителя, что способно помешать справедливому рассмотрению дела», – заявил в суде представитель бизнесмена (цитата по «Интерфаксу»). Гражданское дело Дерипаски 28 февраля было направлено из Усть-Лабинского районного суда Краснодарского края в Краснодарский краевой суд. Также была отклонена жалоба издания «Медиазона», интересы которой представляла международная правозащитная группа «Агора».