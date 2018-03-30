В лондонском аэропорту обыскали самолет «Аэрофлота»

В момент досмотра британцы заставили членов экипажа покинуть самолет Андрей Гордеев / Ведомости

Британская полиция и таможня без объяснения причин провели досмотр лайнера «Аэрофлота» в аэропорту Лондона, сообщила «Ведомостям» пресс-служба авиакомпании. «Не было предоставлено никаких оснований для этого, не объявлена ни цель, ни причина досмотра. В момент досмотра британцы заставили членов экипажа покинуть самолет. Остался лишь командир воздушного суда, который был изолирован в кабине пилотов», — говорится в сообщении.

«Аэрофлот» готов сотрудничать с представителями британских властей в случае, если они представят четкие обоснования и объяснения своим действиям, добавили в авиакомпании.

Служба столичной полиции Великобритании опровергла информацию о том, что обыск проводили лондонские полицейские. «Доводим до вашего сведения, что служба столичной полиции не проводит обыск на борту самолета Airbus, прибывшего рейсом из Москвы в Хитроу», — говорится в сообщении службы в Twitter.

Министерство иностранных дел Великобритании сообщило Би-би-си, что российский самолет обследовали сотрудники таможни. Подробности представитель британского МИДа не уточнил.

Министерство иностранных дел России считает досмотр российского лайнера в Лондоне провокацией со стороны британских властей. «Мы не исключаем, что эта очередная провокация понадобилась властям Великобритании для того, чтобы любыми способами спасти свою капитально подорванную репутацию в связи с так называемым делом Скрипалей», — заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24».

По словам Захаровой, сотрудники российского посольства в Великобритании выехали на место досмотра лайнера. «Все действия британских властей производятся в ультимативной манере, поведение британской полиции явно свидетельствует о желании провести какие-то манипуляции на борту без свидетелей», — отметила представитель МИДа.

Отношения России и Великобритании обострились после отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери. Лондон обвинил Москву в причастности к покушению на Скрипалей и принял решение ввести в отношении России дипломатические санкции, выслав из Лондона 23 сотрудников российского посольства. В ответ Россия выслала такое же число британских дипломатов.

Многие страны поддержали решение Лондона. Вслед за Великобританией российских дипломатов решили выслать США, Канада, Украина, Албания, Македония, Норвегия, Австралия, Молдавия и 19 стран Евросоюза. Россия ответила зеркальными мерами.

Как в Лондоне провожали высланных российских дипломатов