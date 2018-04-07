Reuters рассказал о схеме перевозки российских наемников в Сирию

Военных контрактников скрытно доставляют в Дамаск и Латакию из Ростова, утверждает агентство

За 14 месяцев, начиная с 5 января 2017 г., агентство обнаружило 51 рейс из Дамаска и Латакии в Ростов и обратно Rodi Said / Reuters

Российских военных контрактников скрытно доставляют в Сирию на гражданских самолетах, вылетающих из аэропорта «Платов», следует из расследования Reuters. Самолеты прилетают в Ростов-на-Дону ночью и улетают рано утром, когда в аэропорту почти нет пассажиров, сообщает агентство. Открытой информации об этих рейсах нет, утверждает Reuters.

Но информация о них регулярно появляется в онлайн-базах по отслеживанию полетов, сообщает агентство. За 14 месяцев, начиная с 5 января 2017 г., оно обнаружило 51 рейс из Дамаска и Латакии в Ростов и обратно. Каждый раз для этого использовались самолеты Airbus A320, которые могут перевозить до 180 пассажиров.

Журналисты агентства отслеживали «необычные» рейсы в аэропорту. Корреспондент Reuters описывает один из таких вылетов. По его словам, в одну из зимних ночей из «Платова», который расположен в 30 км от Ростова-на-Дону, в Сирию вылетели более сотни россиян. Мужчины вылетали из «Платова» самолетом Airbus А320, который только что прибыл из Дамаска.

Этим рейсом в Россию прилетели 30 человек «с загоревшими лицами», «большинство из них были в пустынном камуфляже, у некоторых в руках – сумки с логотипом магазина беспошлинной торговли аэропорта Дамаска», сообщил корреспондент агентства.

На вопросы журналиста мужчины отвечать отказались. «Мы бумаги подписывали, не имеем права ничего рассказывать. Сейчас придет старший, и нам попадет! И вам тоже», – сказал один из собеседников агентства.

Самолет, на котором россияне полетели в Сирию, является одним из десятков самолетов, которые раньше принадлежали европейским и американским авиакомпаниям, а затем через сеть посредников и офшоров оказались у ближневосточных компаний, пишет Reuters. Они, по мнению Вашингтона, помогают Сирии обходить санкции США.

Обслуживает рейсы в Ростов частная сирийская авиакомпания Cham Wings, включенная в санкционный список США, сообщает Reuters. Авиакомпания в ответ на запрос агентства сообщила, что вся информация о ее рейсах есть на сайте, однако о полетах в Ростов там ничего нет.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал вопрос агентства о рейсах между Сирией и Ростовом Министерству обороны России. Ведомство не ответило на запрос. Правительство Сирии также не ответило на вопросы Reuters.

Как выглядит аэропорт «Платов»

В феврале СМИ сообщали о погибших в Сирии российских наемниках в результате удара международной коалиции под руководством США. По разным данным число погибших россиян колебалось от 11 у «Коммерсанта» до 644 у бывшего командира донбасского ополчения Игоря Стрелкова.

Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова подтвердила гибель пяти россиян, заявив, что они не были штатными военнослужащими. В Минобороны тогда опровергли гибель российских военных в Сирии.