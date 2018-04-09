Минобороны обвинило Израиль в воздушной атаке на аэродром в Сирии

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Минобороны России обвинило армию Израиля в воздушной атаке на сирийскую авиабазу. По данным российских военных, в ночь на 9 апреля с 3.25 по 3.53 (мск) два самолета F-15 ВВС Израиля с территории Ливана нанесли удар восемью управляемыми ракетами по аэродрому Тифор. Сирийские ПВО уничтожили пять управляемых ракет, три ракеты достигли западной части аэродрома. Российские советники в ходе атаки не пострадали, уточняют в Минобороны.

Израильское военное командование на момент публикации не прокомментировало заявление российской стороны.

Об атаке на сирийскую авиабазу сообщали государственные СМИ Сирии. По данным госагентства SANA, авиабаза была атакована несколькими ракетами, которые летели со стороны Ливана. Сирийское государственное телевидение сообщило, что силы противовоздушной обороны Сирии сбили восемь ракет противника. По данным сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, в результате атаки погибло 14 человек.

Пентагон заявил о непричастности США к атаке на сирийскую базу. «В настоящее время минобороны США не наносит каких-либо авиаударов по Сирии», – говорится в сообщении американского военного ведомства. В нем отмечается, что Вашингтон внимательно отслеживает ситуацию и продолжает оказывать дипломатическое давление против тех, кто применяет химическое оружие в Сирии. Ранее власти США обвинили силы Башара Асада в проведении 7 апреля химической атаки против мирного населения. Франция также сообщила о том, что не наносила авиаудары по Тифору.

Корреспондент арабского телеканала «Аль-Маядин» со ссылкой на источники рассказал о замеченном в небе над Тифором во время атаки на авиабазу разведывательном самолете ВВС Израиля. В феврале 2017 г. ВВС Израиля осуществили бомбардировку аэродрома, тогда сирийские ПВО сбили один израильский истребитель F-16.

Судя по имеющейся информации об ударе по сирийской базе, наиболее вероятно, что «это Израиль под шумок решил выполнить свою локальную задачу», считает эксперт по вооруженным силам Ирана и Сирии Юрий Лямин. Спутниковые снимки от начала марта говорят о том, что израильский удар в феврале, похоже, уничтожил на этой базе только одну машину с предполагаемым пунктом управления иранским беспилотным летательным аппаратом, говорит Лямин. Все укрытия и ангары, в том числе где предположительно стояли сами беспилотники, остались целыми. Размен сбитого сирийским ПВО израильского истребителя F-16 на это явно выглядел не в пользу Израиля и, возможно, сейчас они решили нанести достаточно массированный удар, чтобы поразить те же ангары, рассуждает эксперт.

В октябре 2017 г. военный журнал «Джейнз» со ссылкой на спутниковые данные, опубликованные порталом DigitalGlobe, сообщал, что российские самолеты Су-25 в Сирии используют авиабазу Эт-Тияс в провинции Хомс, напоминает «Интерфакс». Эт-Тияс – одно из названий аэродрома Тифор.

В публикации отмечалось, что этот военный аэродром, вероятнее всего, используется как пункт пополнения боекомплекта и дозаправки. Кроме того, согласно полученным данным, сирийские самолеты L-39 недавно начали использовать другую авиабазу – Тадмор, которая также расположена в провинции Хомс.

Первые снимки Су-25 на базе Эт-Тияс были датированы 24 августа 2017 г. Ранее там базировались только российские вертолеты. Сделанные в сентябре и октябре снимки подтверждали нахождение российских Су-25 на этом аэродроме.