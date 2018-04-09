Сирийские СМИ сообщили о ракетном ударе по военному аэродрому

Рано утром 9 апреля ПВО Сирии отреагировали на ракетную атаку по аэродрому Т-4 в провинции Хомс. Об этом сообщило сирийское информационное агентство SANA со ссылкой на военный источник. Он высказал предположение, что это похоже на «американскую агрессию». Агентство опубликовало видео работы сирийских ПВО. По его информации, силам ПВО удалось сбить 8 ракет.

Атаки нескольких ракет отразить не удалось, отмечает сирийское агентство. Как передает AFP со ссылкой на сирийские государственные СМИ, в результате атаки несколько человек погибло. Их число уточняется. По информации SANA, со стороны сирийских военных есть раненые и убитые.

Чьи ракеты

США отрицают, что за атакой на базу в Хомсе стоит Вашингтон, сообщают источники Associated Press в Белом доме. Представитель Пентагона Кристофер Шервуд заявил, что «министерство обороны не наносит воздушных ударов по Сирии», передает CBS.

Представитель Израиля отказался комментировать сообщения об ударах по по аэродрому Т-4, передает Reuters. Накануне министр по стратегическим вопросам и общественной безопасности Гилад Эрдан заявлял, что США должны атаковать Сирию, отмечала The Jerusalem Post.

Ранее начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов предупреждал, что в случае ракетно-бомбового удара США по Дамаску и возникновения угрозы российским военным, Минобороны России примет ответные меры.

Большая цена

Ранее 9 стран в том числе три постоянных члена СБ ООН – США, Великобритании и Франции, инициировали экстренное заседание Совбеза ООН, посвященное обстоятельствам предполагаемой химической атаки в Восточной Гуте 7 апреля. За его проведение высказались также Польша, Нидерланды, Швеция, Перу, Кувейт и Кот-д'Ивуар. Запад обвиняет в случившемся сирийские правительственные войска и поддерживающую Дамаск Россию.

Запад обвиняет правительственные войска Сирии в химической атаке на мирных жителей 7 апреля в Восточной Гуте. Как ранее сообщал Reuters, число жертв могло составить от 49 до 150 человек. По информации телерадиокомпании «Би-би-си», речь шла о 70 погибших. В российском Минобороны России и факт химической атаки со стороны сирийских правительственных войск отвергли. МИД России назвал сообщения о химатаке информационным вбросом для возможного оправдания силовых ударов извне. Дамаск также отверг применение химического оружия.

Президент США в своем твиттере назвал сирийского лидера Башара Асада «животным» и пообещал, что виновные в атаке заплатят «большую цену».

Военные США отрицают, что за атакой стоит Вашингтон, сообщают источники Associated Press.

Накануне 9 стран, включая три постоянных члена СБ ООН – США, Великобританию и Францию, инициировали экстренное заседание Совбеза ООН, посвященное обстоятельствам произошедшего в Восточной Гуте. За его проведение высказались также Польша, Нидерланды, Швеция, Перу, Кувейт и Кот-д'Ивуар. Оно состоится 9 апреля. Сегодня же во второй половине дня Россия созвала заседание СБ ООН по вопросу: «угрозы международному миру и безопасности».

Президент США Дональд Трамп в своем твиттере назвал сирийского лидера Башара Асада «животным» и пообещал, что виновные в атаке заплатят «большую цену». В числе ответственных за инцидент он назвал и Россию, поддерживающую Дамаск.

Год назад, 7 апреля, военные США выпустили 59 крылатых ракет Tomahawk по военной базе сирийских правительственных сил «Аш-Шайрат» в западной провинции Хомс. Вашингтон объяснил, что это было ответом на химическую атаку сирийских правительственных войск на город Хан-Шейхун в провинции Идлиб. Трамп позже объяснял, что он не мог поступить иначе после того как его дочь Иванка Трамп показала ему фотографии жертв атаки.