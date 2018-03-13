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Российский Генштаб пообещал ответить в случае удара США по Дамаску

Минобороны России примет ответные меры в случае ракетно-бомбового удара США по Дамаску и возникновения угрозы российским военным, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление начальника Генштаба ВС России Валерий Герасимов.

По словам Герасимова, в Сирии готовится провокация с отравляющими веществами для оправдания удара США по правительственным кварталам Дамаска. «У нас имеется достоверная информация о подготовке боевиками инсценировки применения правительственными войсками химического оружия против мирного населения», - рассказал начальник российского Генштаба.

Собеседник агентства уточнил, что в этих целях в нескольких районах Восточной Гуты уже собрана «массовка из привезенных из других районов женщин, детей и стариков, которым предстоит изображать жертв химического инцидента». «Там уже находятся активисты "белых касок" и съемочные группы с аппаратурой спутниковой видеотрансляции», - добавил Герасимов.

Полученная информация подтверждается найденной лабораторией по производству химического оружия в освобожденном от боевиков населенном пункте Афтрис, поделился начальник ведомства.

В то же время в сирийской столице остаются российские военные советники, представители Центра примирения враждующих сторон и военнослужащие военной полиции, отметил он. «В случае возникновения угрозы жизни нашим военнослужащим Вооруженные силы Российской Федерации примут ответные меры воздействия как по ракетам, так и носителям, которые их будут применять», - заключил Герасимов.