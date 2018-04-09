Генпрокуратура связала отравление Скрипалей с делом Березовского

Покушение на беглого олигарха в Лондоне в 2003 году было инсценировкой самого бизнесмена, утверждает представитель Генпрокуратуры

Sang Tan / AP

Генпрокуратура направила в Великобританию запрос об оказании правовой помощи по фактам покушения на Сергея Скрипаля, документы находятся в компетентных органах Великобритании, сообщил представитель Генпрокуратуры Александр Куренной. Впрочем, признался он, исходя из сложившейся практики взаимодействия, российские власти не рассчитывают на эффективное сотрудничество в этой области.

Как утверждают в Генпрокуратуре, антироссийская кампания в связи с сообщениями об отравлении бывшего офицера ГРУ Скрипаля и его дочери раскручивается британскими властями по провокационному сценарию, аналогичному использованному в деле о покушении на Бориса Березовского в Лондоне летом 2003 г. Кроме того, британские власти проводят аналогии с обстоятельствами смерти в Великобритании Александра Литвиненко в ноябре 2006 г. Это заставило Генпрокуратуру раскрыть архивы и опубликовать документы, подтверждающие ее собственную версию произошедшего. Замгенпрокурора Саак Карапетян лично раскрыл журналистам подробности переписки с МВД Великобритании, в том числе непосредственно с Терезой Мэй в период исполнения ею обязанностей министра внутренних дел, на пресс-конференции в понедельник.

В частности, рассказал Карапетян, речь идет об обстоятельствах, связанных с получением беглым олигархом Борисом Березовским убежища в Великобритании в сентябре 2003 г. По данным Генпрокуратуры, это было достигнуто с помощью заведомо ложного доноса о подготовке российскими спецслужбами его убийства летом 2003 г. – британские власти знали о том, что покушение было инсценировано, однако проигнорировали эту информацию.

Главным свидетелем Генпрокуратуры стал выходец из Казахстана Владимир Терлюк, который с 1999 г. с семьей проживает в Великобритании.

В 2006 г. он обратился в Генпрокуратуру России с заявлением о том, что в 2003 г. Березовский, его соратники (включая Литвиненко) и британские адвокаты с помощью подкупа и угроз склонили к обращению в правоохранительные органы Великобритании с ложным заявлением о его принадлежности к российским спецслужбам и участии в подготовке убийства Березовского.

Сотрудники Скотланд-Ярда допрашивали Терлюка по вопросам его принадлежности к российским спецслужбам и наличия у него задания убить Березовского с использованием отравляющего вещества. В ходе этих допросов Терлюк дал показания обо всех обстоятельствах организованной Березовским инсценировки покушения на него с целью получения убежища, а в 2010 г. подтвердил эти показания под присягой в Высоком суде Лондона на процессе против Березовского.

По результатам расследования представитель британского МВД Хезел Блирз сделала официальное заявление о прекращении расследования в связи с отсутствием объективных доказательств покушения на жизнь Березовского летом 2003 г. в Лондоне. Несмотря на это, министр внутренних дел Великобритании принял решение о предоставлении Березовскому статуса беженца и на этом основании отказал в его выдаче в Россию. Британия также не стала предпринимать мер по защите Терлюка как свидетеля, несмотря на неоднократные просьбы российских властей. Она также засекретила материалы покушения на Литвиненко, не предоставив доказательств растиражированной СМИ версии, согласно которой Литвиненко был отравлен в Лондоне гражданами России Андреем Луговым и Дмитрием Ковтуном с помощью радиоактивного вещества «полоний-210» российского происхождения.

Эти голословные обвинения полностью опровергаются результатами расследования, проведенного прокуратурой Гамбурга, утверждает Генпрокуратура.

Согласно постановлению, вынесенному в 2009 г. старшим прокурором Реддером, оценка всех собранных доказательств, в том числе полученных из Великобритании данных об установленных британскими органами следствия местах, зараженных «полонием-210», указывает: полоний находился в Лондоне еще до прибытия туда Лугового и Ковтуна. В частности, радиоактивные следы были обнаружены в лондонском офисе Березовского и в организме гражданина Италии Марио Скарамеллы, с которым Литвиненко встречался в Лондоне до общения с Луговым и Ковтуном.

Наконец, 6 апреля Терлюк обратился в Генпрокуратуру с сообщением о том, что снова стал объектом интереса британских спецслужб – и в связи с этим испытывает беспокойство за свою жизнь. Речь может идти еще об одной попытке провокации, не исключают в Генпрокуратуре.

В общей сложности за последние полтора десятка лет, подсчитал Карапетян, Лондон предоставил убежище 55 россиянам, обвиняемым в хищениях на сумму около 500 млрд руб. Из 83 запросов о выдаче Великобритания отказала России в 63 либо в связи с предоставлением им политического убежища, либо со ссылкой на возможное нарушение прав человека. «Мы анализировали причины отказа. Как выяснилось, достаточно объявить себя врагом режима Путина», – резюмировал заместитель генпрокурора Карапетян.

Россияне в Лондоне