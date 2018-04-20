Защита Сергея Хачатурова просит суд отпустить его из СИЗО

Защита Сергея Хачатурова обжаловала его арест Дмитрий Горячкин / Ведомости

Защита Сергея Хачатурова обжаловала его арест, сообщил «Интерфаксу» адвокат задержанного Алексей Мельников. «Мы только что подали апелляционную жалобу, в которой просим Мосгорсуд отменить постановление Лефортовского суда и избрать в отношении него меру пресечения в виде домашнего ареста либо иную другую, не связанную с заключением под стражей», – сказал адвокат.

Лефортовский суд 18 апреля арестовал на два месяца Сергея Хачатурова, младшего брата бывшего предправления «Росгосстраха» Данила Хачатурова. Хачатурова-младшего подозревают в присвоении или растрате (ст. 160.4 УК), сообщил представитель суда. По словам адвоката, речь идет об активах компании, владевшей пакетом акций «Росгосстраха»: «Новый собственник считает, что ему чего-то недодали».

Заявление в правоохранительные органы подало «новое руководство «Открытия», рассказали «Ведомостям» сотрудник правоохранительных органов и человек, близкий к одной из сторон спора (представитель СКР на звонок не ответил). В декабре 2017 г. банк возглавил Михаил Задорнов. Он и «ФК Открытие» от комментариев отказались.

«Я удивлен: никаких претензий к нам не было – ни судебных, ни досудебных», – сказал в четверг «Ведомостям» Данил Хачатуров. Суть претензий ему непонятна, все обязательства по сделке они с братом выполнили, «все проходило под контролем ЦБ». Хачатуров отметил, что и сам побывал на допросе. «Я никуда не уеду, будем в судах доказывать свою невиновность», – заверил он.