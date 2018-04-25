Верхушка Госдумы впервые собралась не в Москве

Вячеслав Володин (в центре) уверен, что у Госдумы есть много возможностей помочь бизнесу Анна Исакова / ТАСС

Совет Думы, орган, который занимается подготовкой организационных решений палаты, впервые в истории собрался не в Москве: председатель Вячеслав Володин, все лидеры фракций, кроме Геннадия Зюганова, а также руководители комитетов заседали в Сабетте (Ямало-Ненецкий автономный округ), где работает завод по сжижению природного газа (проект «Ямал СПГ») «Новатэка». В заседании также участвовал депутат и акционер «Новатэка» Леонид Симановский. В таком формате депутаты чувствуют себя более вовлеченными, объяснил идею выездного совета собеседник, близкий к думскому руководству: они становятся партнерами [бизнеса] и по-другому себя ощущают. «Дума все активнее обсуждает эти вопросы, раньше они в большей степени решались через правительство. В принципе, это продолжение линии на усиление роли парламента», – говорит другой человек, близкий к руководству Госдумы.

На первом совете обсуждались крупные инвестиционные проекты на примере «Ямал СПГ». Володин сообщил, что следующее подобное заседание будет посвящено оборонно-промышленному комплексу и пройдет на одном из предприятий «Ростеха». Как рассказал «Ведомостям» человек, близкий к думскому руководству, в планах Думы – аналогичные мероприятия на агропромышленных предприятиях, площадках структурных строек Крыма и в винодельческих компаниях. ­Володин лично отбирал интересные проекты для обсуждения, знает человек, близкий к руководству Думы.

Лидерам фракций новый формат понравился. «Мы сегодня увидели законодательные изъяны, которые нужно оперативно решать», – заявил единоросс Сергей Неверов. Решено создать в Думе рабочую группу по проблемам проектов государственно-частного партнерства (ГЧП) на примере «Ямал СПГ». Ее возглавят зампреды палаты Ольга Епифанова и Сергей Неверов, в состав войдут председатели профильных комитетов. Володин поручил на правительственных часах задавать вопросы министрам по теме ГЧП.

В «Новатэке» заявили, что предложат и вскоре передадут в Думу поправки в закон о недрах и в законопроект о поддержке судостроения. А предправления «Новатэка» Леонид Михельсон попросил не принимать внесенный законопроект (его продвигает Минпромторг) о запрете использовать в Арктике нероссийские суда для перевозки углеводородов с 2019 г.: он помешает экспорту российского СПГ.

«Возможно, это попытка напомнить о себе после паузы на президентские выборы, когда все ключевые фигуры временно ушли в тень, – от самого проведения совещаний власть никаким образом не перераспределяется», – считает политолог Александр Кынев. Это можно назвать очередной пиар-инициативой Думы, считает эксперт. В основном бизнес действительно решает свои вопросы через правительство, но есть у него и проверенные депутаты: «Ростех» и «Новатэк» давно имеют устойчивых лоббистов в депутатском корпусе, возможно, по этой причине проекты этих корпораций и были выбраны, объясняет Кынев.

Существует достаточно большое количество вопросов развития экономики и отраслей, которые требуют законодательного подкрепления, уточнения или создания новых механизмов, говорит руководитель Института социально-экономических и политических исследований Дмитрий Бадовский, это касается и импортозамещения, и диверсификации оборонно-промышленного комплекса, и развития Арктики, и ГЧП, и многого другого. Несколько новых задач и вопросов для обсуждения с бизнесом и регионами возникает и в связи с приоритетами развития, которые президент Путин обозначил в предвыборном послании, говорит он: «Это касается стратегии пространственного развития России, увеличения инвестиций в развитие инфраструктуры, обеспечения темпов роста экономики выше среднемировых, цифровизации и многих других вопросов».